История отца, бросившего сыновей в московском аэропорту

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Мария Семенова. Уже два дня вся Россия обсуждает дикую историю: родной отец оставил детей в столичном аэропорту, снабдив пакетом документов и запиской, в которой говорится, что у него нет финансовой возможности заботиться о них. Мать мальчиков живет в Хабаровском крае, с отцом детей разведена — у нее другая семья. О том, что ее сыновей бросили в Москве, узнала из новостей. Женщина готова забрать их домой, однако родственники и соседи считают, что это далеко не лучший выход.

Документы и записка

Двадцать шестого января около часа дня в Шереметьево приземлился рейс из Хабаровска. Среди пассажиров были житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов и двое его сыновей — пяти и восьми лет. Отец оставил их в терминале, а сам улетел в Ростов-на-Дону. В одном из детских рюкзаков лежали документы, а также записка: Гаврилов объяснил, что не может содержать сыновей финансово, просил не разлучать и обещал со временем забрать их домой.

© Фото : СК РФ Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево. Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения © Фото : СК РФ Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево. Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения

Детей доставили в больницу, а полиция начала искать родителей и других родственников. Отца оперативно нашли, удалось связаться и с матерью. Но до сих пор не известно, чем закончится эта история: на Виктора заведено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", мать Олеся (имя изменено) готова забрать мальчиков, однако у нее другая семья. Кроме того, родные Олеси вспоминают: несколько лет назад она сама оставила сыновей в детском саду и сбежала в поисках лучшей жизни.

Отец

В администрации Комсомольска-на-Амуре РИА Новости рассказали, что семья Виктора не состояла на учете как неблагополучная, хотя дважды он отправлял детей в Центр социальной помощи семье на время отъезда — работал вахтовым методом.

Однако, по словам соседки Анны Алмазовой (имя изменено), которая часто виделась с Гавриловым, он, по крайней мере в последний год, не работал на вахте, а пытался построить свой бизнес.

"Открыл в пригороде мини-кафе, но по осени жаловался, что дела не пошли. В декабре торговал рыбой, был на позитиве, рассказывал, что еще двух людей нанял работать на других точках. В январе стал каким-то странным. Мы всегда общались, а тут начал глаза прятать. Ему скажешь: "Витя, привет!", а он: "А... Да... Здрасьте". И дальше идет. Я еще домашним говорила: "Он весь в себя ушел, может быть, бизнес прогорел", — вспоминает Алмазова.

Впрочем, до января она не замечала ничего необычного в поведении Гаврилова и уверена: он был хорошим отцом. "Виктор сам вырос в детдоме, о мальчиках своих всегда заботился. Очень сдержанный человек, разговаривал всегда вежливо. Ни одного грубого слова не слышала, с детьми всегда ласково", — продолжает соседка.

По словам собеседницы, семья Гаврилова не производила впечатления неблагополучной. Алкоголем он не злоупотреблял, сыновья выглядели не хуже других.

"Брошенных детей издалека видно: обувь не по размеру, одежда не по погоде. А здесь кеды, сапоги, валенки, куртки, шапки — всегда по сезону. Были одеты, как все сверстники", — утверждает Анна.

Мать мальчиков Алмазова никогда не видела, а Виктор так ни разу и не заговорил о бывшей жене. "Печально будет за детей, если их оставят с ней", — считает соседка.

Женщина признается: она была очень удивлена, когда увидела, что сосед бросил детей в московском аэропорту. Гаврилов часто говорил, что собирается переехать в Краснодар, а вот о столице речи не было.

Мать

Известно, что в 2017 году Олесю, мать мальчиков, заподозрили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Соответствующий протокол рассматривала комиссия. Тогда братья опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги, пока родительница выходила в магазин. В итоге ей вынесли предупреждение.

На условиях анонимности с РИА Новости согласился поговорить родственник Олеси. По его словам, она ничем не лучше мужа: несколько лет назад оставила сыновей в детском саду и попросту сбежала из семьи. Своего отношения к Олесе и ее бывшему супругу родственник не скрывает: "Эту семью можно отнести к неблагополучным. Мамаша позволила себе бросить детей и укатить якобы на заработки: кинула в детсаду и айда — за новой и прекрасной жизнью. И папаша такой же".

Впрочем, детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова не смогла подтвердить РИА Новости информацию о том, что мать ранее оставляла детей.

Новый дом

Сейчас мальчики находятся в больнице, с ними работают психологи. В скором времени братья вернутся в Хабаровский край, но точная дата еще не известна. Как рассказала РИА Новости Ксения Мишонова, дети здоровы, их психологическое состояние также не вызывает беспокойства.

"Сейчас они хорошо себя чувствуют. Очень открытые, улыбчивые, подвижные", — заметила омбудсмен.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила, что мать мальчиков готова их забрать. Однако, уточняет Ксения Мишонова, окончательное решение еще не принято.

Тем временем в регионе после нашумевшего инцидента решили усилить систему профилактики в семьях. Ситуация на контроле у губернатора Хабаровского края.

Р. S. Двадцать восьмого января Виктор Гаврилов сам пришел в следственные органы Батайска в Ростовской области. СК опубликовал видеозапись с допросом мужчины: тот раскаивается в своем поступке.