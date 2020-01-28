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"Надоело воевать": украинские солдаты бегут с передовой
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РИА Новости

"Надоело воевать": украинские солдаты бегут с передовой

08:00 28.01.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Широкино на востоке Украины
Украинские военные в Широкино на востоке Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Пьянство, неуставные взаимоотношения, дезертирство — дисциплина в подразделениях ВСУ в Донбассе по-прежнему хромает на обе ноги. На днях офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что командир роты 11-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады капитан Самойленко, будучи под мухой, прямо на фронте избил комбата и скрылся в неизвестном направлении. Это уже третий случай дезертирства в украинских войсках за неделю.

Сбежать с оружием

Причин сбежать с передовой у солдат ВСУ хватает: тяжелые бытовые условия, пренебрежительное отношение со стороны командования, регулярные конфликты с сослуживцами. Нередко военнослужащие самовольно оставляют позиции с оружием в руках, чтобы нажиться на продаже армейского имущества.
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Так, в начале года рядовой Владюк 21-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады покинул часть, прихватив оружие и боеприпасы. Поисковая группа обнаружила неподалеку жилой дом, в котором беглец оборудовал схрон. Из него извлекли 13 гранат, два ящика с патронами различных калибров, два автомата и пистолет. Вероятно, дезертир намеревался вывезти все это из зоны боевых действий и выгодно сбыть. У схрона устроили засаду, в которую Владюк в итоге угодил.
Зачастую от дезертиров страдают местные жители. Седьмого января шестеро военнослужащих 10-го батальона 72-й бригады, подвыпив, отправились в населенный пункт Мироновский, чтобы "продолжить банкет". В местном кафе после ссоры избили гражданского. Затем вломились в частное домовладение и изнасиловали хозяйку. Попытались скрыться, но попались наряду полиции.
© AP Photo / Vitali KomarВоеннослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
© AP Photo / Vitali Komar
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Таких случаев — сотни. Только за прошлый год, по данным Народной милиции ЛНР, из зоны боевых действий сбежали 815 военнослужащих ВСУ, причем 47 — с оружием. Нашли и вернули в части лишь 311 дезертиров, из сбежавших с оружием задержали 19. "Стволы", украденные остальными, вполне возможно, уже продаются на черном рынке.
В итоговом докладе начальника службы войск и безопасности ВСУ указывается, что низкий уровень профессионально-должностной подготовки офицеров повлек за собой их "самоустранение от исполнения своих обязанностей, что стало основной причиной самовольного оставления частей военнослужащими".

Огонь по своим

Чтобы пресечь дезертирство, командование 10-й отдельной горно-штурмовой бригады приказало изъять у солдат все документы, удостоверяющие личность, включая паспорта, военные билеты и водительские права. В районе Мариуполя военная полиция задержала более 120 военнослужащих этого соединения без документов.
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие
Отчаявшиеся командиры, случается, даже открывают по дезертирам огонь на поражение. Первого января на одной из позиций 93-й бригады в районе села Орехово Попаснянского района старший на взводном опорном пункте дал очередь по солдату, пытавшемуся сбежать. Тот получил ранение и был доставлен в ближайшую больницу.
А днем ранее неподалеку от Донецка выстрелили в спину рядовому Богдану Пилипенко из второго батальона 28-й бригады. Огонь из автоматов открыли бойцы четвертой бригады нацгвардии Украины, охранявшие блокпост на выезде из населенного пункта. Выяснилось, что беглец пытался скрытно миновать кордон, чтобы добраться до города Сумы и навестить больную мать в новогодние праздники.
Разрушенный дом в Донецке
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Часто военные убегают целыми группами. В конце декабря замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что только за неделю в подразделениях ВСУ зафиксировано 28 случаев самовольного оставления части, в том числе и с оружием. По его словам, в 10-й и 128-й отдельных горно-штурмовых бригадах позиции покинули восемь человек, в 28-й и 92-й механизированных бригадах — девять, в 56-й, 58-й и 59-й отдельных мотопехотных бригадах — 11.

В поисках дозы

Дезертирству способствует повальная наркомания военнослужащих ВСУ. За десять месяцев прошлого года в войсках зафиксировали более 180 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Именно желание достать новую дозу толкает наркозависимых на побег.
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Так, 30 октября украинский военный патруль задержал в зоне боевых действий дезертира, который самовольно оставил позицию со штатным оружием — автоматом АК-74. Далеко не ушел из-за сильного наркотического опьянения. Страшно представить, каких дел мог бы натворить этот "воин", если бы добрался до ближайшего населенного пункта.
Чуть ранее комиссия украинской военной службы правопорядка, прибывшая в подразделения 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады в связи с массовыми нарушениями дисциплины, задержала в районе линии разграничения четырех военнослужащих под воздействием наркотиков. За несколько дней до этого ревизоры выявили в этом соединении еще семерых наркоманов. А всего по итогам работы комиссии выяснилось, что в бригаде служат 35 алкоголиков и 21 наркоман.
© AFP 2019 / Genya SavilovСолдаты украинской армии принимают участие в военных учениях близ села Десна Черниговской области
 Солдаты украинской армии принимают участие в военных учениях близ села Десна Черниговской области
© AFP 2019 / Genya Savilov
Солдаты украинской армии принимают участие в военных учениях близ села Десна Черниговской области
Порой военнослужащие ВСУ переходят на сторону ЛНР и ДНР. Например, 16 декабря рядовой 56-й отдельной мотопехотной бригады Кулагин, покинув передовую из-за рукоприкладства командиров, плохого питания и денежных поборов, перебрался в ДНР. Командование бригады рекомендовало применить оружие, если дезертира найдут и он окажет сопротивление при задержании.
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АК-74Эдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСумы
Популярные комментарии
Надо было из котлов никого не выпускать .Сейчас бы уже давно Киев захватили.
28 января, 09:39
Максимус Трой
3300001
Советский стройбат, конца 80-х, один в один
28 января, 08:18
Василий Ребус
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