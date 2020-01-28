"Надоело воевать": украинские солдаты бегут с передовой

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Пьянство, неуставные взаимоотношения, дезертирство — дисциплина в подразделениях ВСУ в Донбассе по-прежнему хромает на обе ноги. На днях офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что командир роты 11-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады капитан Самойленко, будучи под мухой, прямо на фронте избил комбата и скрылся в неизвестном направлении. Это уже третий случай дезертирства в украинских войсках за неделю.
Сбежать с оружием
Причин сбежать с передовой у солдат ВСУ хватает: тяжелые бытовые условия, пренебрежительное отношение со стороны командования, регулярные конфликты с сослуживцами. Нередко военнослужащие самовольно оставляют позиции с оружием в руках, чтобы нажиться на продаже армейского имущества.
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Так, в начале года рядовой Владюк 21-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады покинул часть, прихватив оружие и боеприпасы. Поисковая группа обнаружила неподалеку жилой дом, в котором беглец оборудовал схрон. Из него извлекли 13 гранат, два ящика с патронами различных калибров, два автомата и пистолет. Вероятно, дезертир намеревался вывезти все это из зоны боевых действий и выгодно сбыть. У схрона устроили засаду, в которую Владюк в итоге угодил.
Зачастую от дезертиров страдают местные жители. Седьмого января шестеро военнослужащих 10-го батальона 72-й бригады, подвыпив, отправились в населенный пункт Мироновский, чтобы "продолжить банкет". В местном кафе после ссоры избили гражданского. Затем вломились в частное домовладение и изнасиловали хозяйку. Попытались скрыться, но попались наряду полиции.
© AP Photo / Vitali KomarВоеннослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
© AP Photo / Vitali Komar
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Таких случаев — сотни. Только за прошлый год, по данным Народной милиции ЛНР, из зоны боевых действий сбежали 815 военнослужащих ВСУ, причем 47 — с оружием. Нашли и вернули в части лишь 311 дезертиров, из сбежавших с оружием задержали 19. "Стволы", украденные остальными, вполне возможно, уже продаются на черном рынке.
В итоговом докладе начальника службы войск и безопасности ВСУ указывается, что низкий уровень профессионально-должностной подготовки офицеров повлек за собой их "самоустранение от исполнения своих обязанностей, что стало основной причиной самовольного оставления частей военнослужащими".
Огонь по своим
Чтобы пресечь дезертирство, командование 10-й отдельной горно-штурмовой бригады приказало изъять у солдат все документы, удостоверяющие личность, включая паспорта, военные билеты и водительские права. В районе Мариуполя военная полиция задержала более 120 военнослужащих этого соединения без документов.
Украинские военнослужащие
Отчаявшиеся командиры, случается, даже открывают по дезертирам огонь на поражение. Первого января на одной из позиций 93-й бригады в районе села Орехово Попаснянского района старший на взводном опорном пункте дал очередь по солдату, пытавшемуся сбежать. Тот получил ранение и был доставлен в ближайшую больницу.
А днем ранее неподалеку от Донецка выстрелили в спину рядовому Богдану Пилипенко из второго батальона 28-й бригады. Огонь из автоматов открыли бойцы четвертой бригады нацгвардии Украины, охранявшие блокпост на выезде из населенного пункта. Выяснилось, что беглец пытался скрытно миновать кордон, чтобы добраться до города Сумы и навестить больную мать в новогодние праздники.
Часто военные убегают целыми группами. В конце декабря замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что только за неделю в подразделениях ВСУ зафиксировано 28 случаев самовольного оставления части, в том числе и с оружием. По его словам, в 10-й и 128-й отдельных горно-штурмовых бригадах позиции покинули восемь человек, в 28-й и 92-й механизированных бригадах — девять, в 56-й, 58-й и 59-й отдельных мотопехотных бригадах — 11.
В поисках дозы
Дезертирству способствует повальная наркомания военнослужащих ВСУ. За десять месяцев прошлого года в войсках зафиксировали более 180 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Именно желание достать новую дозу толкает наркозависимых на побег.
Так, 30 октября украинский военный патруль задержал в зоне боевых действий дезертира, который самовольно оставил позицию со штатным оружием — автоматом АК-74. Далеко не ушел из-за сильного наркотического опьянения. Страшно представить, каких дел мог бы натворить этот "воин", если бы добрался до ближайшего населенного пункта.
Чуть ранее комиссия украинской военной службы правопорядка, прибывшая в подразделения 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады в связи с массовыми нарушениями дисциплины, задержала в районе линии разграничения четырех военнослужащих под воздействием наркотиков. За несколько дней до этого ревизоры выявили в этом соединении еще семерых наркоманов. А всего по итогам работы комиссии выяснилось, что в бригаде служат 35 алкоголиков и 21 наркоман.
© AFP 2019 / Genya SavilovСолдаты украинской армии принимают участие в военных учениях близ села Десна Черниговской области
Солдаты украинской армии принимают участие в военных учениях близ села Десна Черниговской области
Порой военнослужащие ВСУ переходят на сторону ЛНР и ДНР. Например, 16 декабря рядовой 56-й отдельной мотопехотной бригады Кулагин, покинув передовую из-за рукоприкладства командиров, плохого питания и денежных поборов, перебрался в ДНР. Командование бригады рекомендовало применить оружие, если дезертира найдут и он окажет сопротивление при задержании.