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Грузия игнорирует советы американцев. Ответят ли они санкциями
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РИА Новости

Грузия игнорирует советы американцев. Ответят ли они санкциями

08:00 28.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции повесили денежные купюры с изображением председателя и основателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили перед зданием парламента в Тбилиси
Участники акции протеста оппозиции повесили денежные купюры с изображением председателя и основателя правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили перед зданием парламента в Тбилиси
© Sputnik
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Конгрессмены в очередном послании властям Грузии выразили тревогу за будущее страны при нынешнем якобы пророссийском курсе правительства. Американцы призывают Тбилиси к переменам и грозят санкциями. Насколько реален такой сценарий, разбиралось РИА Новости.

Из конгресса с тревогой

Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре, но подготовка уже в разгаре. Не только правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционное "Единое национальное движение" готовят свои предвыборные программы. За восемь месяцев до выборов на грузинском направлении внезапно активизировались американские законодатели.
На прошлой неделе четыре представителя конгресса США — Адам Кизингер, Гарри Конноли, Майк Маккол, Эллиот Энджел — направили в Тбилиси письмо. Оно адресовано премьер-министру Грузии Георгию Гахарии и олигарху Бидзине Иванишвили, считающемуся неформальным куратором грузинской политики. В послании американские парламентарии выражают озабоченность по поводу отхода Тбилиси от демократических стандартов развития. Лейтмотивом звучит призыв провести открытые и конкурентные выборы.
"После "революции роз" Грузия взяла курс на демократические реформы и стала региональным лидером в этой сфере. Но "Грузинская мечта" пытается отбросить назад эти достижения и ставит под сомнение ценности либерализма и открытого общества. Чтобы вернуться на путь демократии, важно защитить предстоящие выборы от внутреннего и иностранного вмешательства", — говорится в письме.
© РИА Новости / Нино МелияМитинги 22-23 ноября 2003 года в Тбилиси
Митинги 22-23 ноября 2003 года в Тбилиси
© РИА Новости / Нино Мелия
Митинги 22-23 ноября 2003 года в Тбилиси
Кто может помешать Грузии провести честные выборы, не уточняется. Но оппозиционное "Единое национальное движение" дало свою трактовку. Лидеры партии тут же разъяснили, что под "внутренней угрозой" американцы понимают якобы пророссийский курс Иванишвили. Под "иностранным вмешательством" они видят "руку Москвы", которая может повлиять на итоги голосования.
В письме конгрессмены негодуют и по поводу того, что правящая партия создает в Facebook аккаунты, через которые оправдывает и поощряет "противоположные западным ценностям взгляды".
"Вашингтон не в первый раз шлет предупреждения "Грузинской мечте" и рекомендует прислушиваться к американским советам. Если Иванишвили и его партия вновь проигнорируют пожелания конгрессменов, то США могут ответить жестко и ввести санкции против нашей страны", — не исключил депутат от грузинской оппозиции Роман Гоциридзе.
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Угроза антигрузинских санкций

Вслед за конгрессменами к грузинским властям обратился бывший глава Пентагона Майкл Карпентер. Он призвал официальный Тбилиси "со всей серьезностью и ответственностью прислушаться" к советам с Капитолийского холма. Экс-министр обороны обратил внимание на то, что авторами послания выступили как демократы, так и республиканцы.
"Предупреждение представителей обеих американских партий — это значимо. Помимо выборов, они обращают внимание на негативные тенденции в экономике: приватизация государственных тендеров, проблемы с независимостью суда и свободой выражения мнений, концентрация власти. Не следует игнорировать это обращение конгрессменов", — порекомендовал Карпентер.
Разъяснять недовольство экономической политикой властей снова взялась оппозиция. Депутаты "Единого национального движения" отметили, что западные инвестиции, с которыми со времен Михаила Саакашвили не было проблем, внезапно стали сокращаться. Причины они видят в давлении властей на зарубежные компании, ведущие бизнес в Грузии. В подтверждение снова приводят выдержку из письма.
"Грузинским властям следует создать условия для строительства порта Анаклия, чтобы вернуть в проект иностранные инвестиции", — говорится в тексте.
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкГеоргий Гахария
Георгий Гахария
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Георгий Гахария
Развивать курортный грузинский город Анаклия американские компании вызвались в 2017 году. По задумке, выгодное расположение этого населенного пункта на берегу Черного моря может превратить его в важный транзитный и логистический центр в регионе. Для реализации идеи был создан "консорциум развития порта Анаклия", основанный американскими компаниями TBC Holding и Conti International LLC. Позже интерес к проекту проявили и европейские инвесторы.
В прошлом году все было готово к началу строительства порта, однако Conti International LLC внезапно вышла из проекта. Пришлось искать новых спонсоров, процесс затянулся. Из-за возникшей неразберихи власти Грузии решили не рисковать и не предоставили инвесторам государственные гарантии. Американцы расценили это как прессинг.
Конгрессмены призвали официальный Тбилиси прекратить давление и на американский концерн Frontera Resources, который с девяностых годов занимается в стране разработкой месторождений газа. Власти Грузии, в свою очередь, объяснили, что руководство компании не раз указывало в документации неверную информацию и задерживало зарплаты сотрудникам.
Еще одна проблема, которую подняли авторы письма, — незаконное возбуждение уголовных дел против оппонентов власти.
Представители молодежных движений пригрозили снова вывести людей на улицы, если "Грузинская мечта" не даст вразумительного ответа на все претензии конгрессменов. При этом лидеры молодежных организаций уверены, что Вашингтон поддержит их протест. Ведь в его основе — защита демократии в Грузии.
© Фото : Anaklia PortСтроительство порта Анаклия
Строительство порта Анаклия
© Фото : Anaklia Port
Строительство порта Анаклия

Взять парламент любой ценой

Профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе считает, что растущее давление США на "Грузинскую мечту" — это попытка уравновесить расклад политических сил внутри страны перед парламентскими выборами.
"Через письма американцы пытаются надавить на Иванишвили и убедить его вернуться на демократические рельсы. За связи с Москвой они грозят лишить "Грузинскую мечту" поддержки. Для самого Иванишвили связи с Россией выгодны. Но это не тот сценарий, который приведет его партию к победе. Для баланса сил присутствие США стране необходимо", — рассуждает Шарашенидзе.
Политолог обращает внимание на то, что тональность писем американских политиков заметно становится все жестче. И если "Грузинская мечта" проигнорирует рекомендации, вполне реальна угроза санкций, считает Шарашенидзе.
"США могут ввести ограничения не против всей страны, а в отношении определенных грузинских бизнесменов или чиновников. Взять того же Иванишвили. Он владеет акциями многих ведущих американских компаний, и санкции могут представлять для него персональную угрозу", — разъясняет эксперт.
© Sputnik / Александр Имедашвили  / Перейти в фотобанкПредседатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
Председатель и основатель правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Председатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
Шарашенидзе уверен, что теряющей популярность "Грузинской мечте" придется прислушаться к советам из Вашингтона. Иначе ее рейтинги упадут еще ниже.
"Если партия выполнит рекомендации конгрессменов, то по итогам выборов имеет шансы войти в правящую коалицию. Однако получить большинство в парламенте уже не получится. Последней каплей стал отказ от собственных обещаний провести реформу избирательного законодательства и перейти со смешанной системы выборов на пропорциональную", — поясняет Шарашенидзе.
Политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе не исключает, что за письмами американских конгрессменов может стоять грузинское лобби.
"Михаил Саакашвили дружил с Джорджем Бушем — младшим. Тогда в конгрессе стала формироваться группа республиканцев, которая во всем поддерживала и проталкивала интересы Тбилиси. Многие конгрессмены получали за это от Саакашвили вознаграждения", — рассказывает эксперт.
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Вместе с тем, полагает Сихарулидзе, "Грузинской мечте" действительно есть что предъявить. "Правящая партия провалила многие обещанные реформы. Не все гладко и с демократическими институтами. Но неверно полагать, что при Саакашвили в стране был полный порядок с либеральными ценностями. Экс-президент не меньше, чем нынешняя власть, отступал от демократии, однако на Западе этому все время находили оправдание", — говорит он.
Оценивая содержание писем, эксперт приходит к выводу, что у конгрессменов нет полного понимания происходящего в стране. Не верит он и в то, что в отношении Тбилиси последуют санкции.
"Критикуя власть за давление на бизнес, конгрессмены упускают из виду нарушения, которые допускают сами американские компании в Грузии. Так, Frontera Resources сначала убедила грузинские власти, что ведет разработку богатых газовых месторождений. Потом выяснилось, что газа там нет. При этом граждане Грузии, работавшие на эту компанию, месяцами не получали зарплату. Партия Саакашвили первой стала критиковать за это американцев. Сейчас почему-то там забыли об этом и во всем поддерживают Вашингтон", — отмечает Сихарулидзе.
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Георгий ГахарияДжордж Буш (младший)Бидзина ИванишвилиМихаил СаакашвилиВашингтон (штат)РоссияТбилисиГрузияВ мире
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