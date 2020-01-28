Названы самые популярные в инстаграме озера

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Эксперты назвали озера, у которых больше всего хэштегов в инстраграме, Эксперты назвали озера, у которых больше всего хэштегов в инстраграме, сообщает Lonely Planet.

На первом месте оказался Озерный Край в Великобритании. Хотя этот район состоит из многих водоемов, исследователи решили рассматривать его целиком. Это самый популярный национальный парк Англии, ежегодно туда приезжают 15 миллионов туристов. У него оказалось 2 951 548 хэштегов.

Озеро Тахо, расположенное между Калифорнией и Невадой, заняло второе место с 2 459 104 хэштегами. На третьем месте — озеро Мичиган (США), одно из пяти Великих озер, с 2 208 442 хэштегами.

Итальянское озеро Комо заняло четвертое место. У пятого по глубине озера в Европе, расположенного у подножия Альп, оказалось 1 412 597 хэштегов.