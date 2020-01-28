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Туризм
2020-01-28T00:08+0300
https://ria.ru/20200128/1563935675.html
Названы самые популярные в инстаграме озера
https://cdn24.img.ria.ru/images/153146/42/1531464278_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ac5ab8756ea22c3886d44c66d08b39ba.jpg
РИА Новости

Названы самые популярные в инстаграме озера

00:08 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Италия
Зарубежные страны. Италия
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Эксперты назвали озера, у которых больше всего хэштегов в инстраграме, сообщает Lonely Planet.
На первом месте оказался Озерный Край в Великобритании. Хотя этот район состоит из многих водоемов, исследователи решили рассматривать его целиком. Это самый популярный национальный парк Англии, ежегодно туда приезжают 15 миллионов туристов. У него оказалось 2 951 548 хэштегов.
Озеро Тахо, расположенное между Калифорнией и Невадой, заняло второе место с 2 459 104 хэштегами. На третьем месте — озеро Мичиган (США), одно из пяти Великих озер, с 2 208 442 хэштегами.
Итальянское озеро Комо заняло четвертое место. У пятого по глубине озера в Европе, расположенного у подножия Альп, оказалось 1 412 597 хэштегов.
Замыкает пятерку Мертвое море в Израиле. У него — 1137909 хэштегов.
Озеро Байкал
26 декабря 2019, 08:00Туризм
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