После "Короля Льва" Disney займется экранизацией "Бемби"

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Следующей современной экранизацией классического мультфильма от студии Disney станет "Бемби", сообщает Deadline.

В новом ремейке съемки живой природы будут сочетаться с анимированными персонажами.

В команде сценаристов авторы, участвовавшие в работе над "Капитаном Марвел" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории". Продюсировать ленту будет компания Depth of Field, которая также работает над игровым ремейком "Пиноккио" с режиссером Робертом Земекисом.

В 2019 году ремейк "Короля Льва", который озвучивали Бейонсе и Дональд Гловер, собрал 1,66 миллиарда долларов в мировом прокате.