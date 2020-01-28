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Культура
2020-01-28T06:31+0300
https://ria.ru/20200128/1563918372.html
После "Короля Льва" Disney займется экранизацией "Бемби"
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РИА Новости

После "Короля Льва" Disney займется экранизацией "Бемби"

06:31 28.01.2020
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© Walt Disney Productions (1942)Кадр из мультфильма "Бэмби"
Кадр из мультфильма Бэмби
© Walt Disney Productions (1942)
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Следующей современной экранизацией классического мультфильма от студии Disney станет "Бемби", сообщает Deadline.
В новом ремейке съемки живой природы будут сочетаться с анимированными персонажами.
В команде сценаристов авторы, участвовавшие в работе над "Капитаном Марвел" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории". Продюсировать ленту будет компания Depth of Field, которая также работает над игровым ремейком "Пиноккио" с режиссером Робертом Земекисом.
В 2019 году ремейк "Короля Льва", который озвучивали Бейонсе и Дональд Гловер, собрал 1,66 миллиарда долларов в мировом прокате.
Классический мультфильм про олененка вышел на экраны в 1942 году.
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