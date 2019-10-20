Режиссер фильма о Форресте Гампе экранизирует "Пиноккио"

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Роберт Земекис ведет переговоры об экранизации мультфильма "Пиноккио" 1940 года для студии Disney, . Роберт Земекис ведет переговоры об экранизации мультфильма "Пиноккио" 1940 года для студии Disney, сообщает Variety.

Изначально предполагалось, что фильм снимет режиссер "Паддингтона" Пол Кинг, но он вышел из проекта по неизвестным причинам.

Переговоры с Земекисом идут с лета 2019 года. Он не хотел начинать новую работу, пока не закончит "Ведьм" с Энн Хэтэуей для Warner Bros. Сейчас эта лента уже на стадии монтажа.

Предполагается, что режиссер сам займется подбором актеров. Ранее сообщалось, что роль Джепетто (папы Карло) сыграет Том Хэнкс, но эта информация не подтвердилась.

Экранизации анимационных фильмов – важная составляющая стратегии Disney: "Алладин" и "Король Лев" заработали в прокате более миллиарда долларов в этом году.