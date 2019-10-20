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РИА Новости
Культура

Режиссер фильма о Форресте Гампе экранизирует "Пиноккио"

20:35 20.10.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРежиссер Роберт Земекис
Режиссер Роберт Земекис
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Роберт Земекис ведет переговоры об экранизации мультфильма "Пиноккио" 1940 года для студии Disney, сообщает Variety.
Изначально предполагалось, что фильм снимет режиссер "Паддингтона" Пол Кинг, но он вышел из проекта по неизвестным причинам.
Переговоры с Земекисом идут с лета 2019 года. Он не хотел начинать новую работу, пока не закончит "Ведьм" с Энн Хэтэуей для Warner Bros. Сейчас эта лента уже на стадии монтажа.
Предполагается, что режиссер сам займется подбором актеров. Ранее сообщалось, что роль Джепетто (папы Карло) сыграет Том Хэнкс, но эта информация не подтвердилась.
Экранизации анимационных фильмов – важная составляющая стратегии Disney: "Алладин" и "Король Лев" заработали в прокате более миллиарда долларов в этом году.
Земекис в последнее время много внимания уделял фильмам для взрослых ("Полет", "Добро пожаловать в Марвен"), а теперь стал возвращаться к картинам для всей семьи.
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