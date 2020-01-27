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Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
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РИА Новости

Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов

23:19 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Количество преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, выросло в России в 2019 году на 68,5%, 98,4% раскрываются МВД, сообщается на сайте ведомства
"В январе - декабре 2019 года зарегистрированы 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, или на 68,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
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К наплыву "не были готовы". МВД признало промах по киберпреступлениям
В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 8,8% до 14,5%.
В МВД подчеркивают, что практически все такие преступления (98,4%) выявляются органами внутренних дел.
Отмечается, что почти половина таких преступлений (48,5%) относится к категориям тяжких и особо тяжких: 142,7 тысячи (+149%).
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