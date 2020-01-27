Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Количество преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, выросло в России в 2019 году на 68,5%, 98,4% раскрываются Количество преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, выросло в России в 2019 году на 68,5%, 98,4% раскрываются МВД , сообщается на сайте ведомства

"В январе - декабре 2019 года зарегистрированы 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, или на 68,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 8,8% до 14,5%.

В МВД подчеркивают, что практически все такие преступления (98,4%) выявляются органами внутренних дел.