Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов

"В январе - декабре 2019 года зарегистрированы 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, или на 68,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 8,8% до 14,5%.
В МВД подчеркивают, что практически все такие преступления (98,4%) выявляются органами внутренних дел.
Отмечается, что почти половина таких преступлений (48,5%) относится к категориям тяжких и особо тяжких: 142,7 тысячи (+149%).
19 декабря 2019, 14:29В СК создали подразделение для борьбы с IT-преступлениями