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В Мексике наркоторговцы скрылись с грузом после перестрелки с военными
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РИА Новости

В Мексике наркоторговцы скрылись с грузом после перестрелки с военными

21:58 27.01.2020
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© AP Photo / Rashide FriasСолдаты покидают частное закрытое сообщество после нападения на военный конвой в Кульякане, Мексика
Солдаты покидают частное закрытое сообщество после нападения на военный конвой в Кульякане, Мексика
© AP Photo / Rashide Frias
МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в ходе утренней пресс-конференции о перестрелке военнослужащих страны с преступниками, которые посадили частный самолет на шоссе в юго-восточном штате Кинтана-Роо, разгрузили его и скрылись.
"Утром в Кинтана-Роо произошло вооруженное столкновение с участием (экипажа – ред.) самолета с наркотиками. К сожалению, в перестрелке погиб водитель и был ранен командующий этой военной зоны, который руководил операцией", - сказал Лопес Обрадор.
К моменту прибытия военных, которые получили сообщение о посадке на автомобильном шоссе в муниципалитете Бакалар частного самолета, преступники успели разгрузить его, однако не успели уничтожить.
По информации СМИ, на месте столкновения были обнаружены цистерны с горючим, предположительно, для того чтобы сжечь самолет. На борту самолета было предусмотрено лишь два места для экипажа, что позволяет брать на борт около тонны груза.
После перестрелки преступникам удалось скрыться с места столкновения. В регионе развернута спецоперация с участием авиации, армии и национальной гвардии.
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Андрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаПроисшествияВ мире
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