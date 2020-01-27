Зариф обсудил со спецпредставителем ООН ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

ТЕГЕРАН, 27 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник обсудил со спецпредставителем генсека ООН Тадамичи Ямамото ситуацию в Афганистане , поддержав переговоры о мире в стране.

"Зариф заявил о поддержке нашей страной мирного процесса, ведомого правительством Афганистана, по достижению межафганского соглашения с участием всех афганских группировок, в том числе "Талибана", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Также глава иранского МИД указал на недоверие Тегерана по отношению к проектам США в этом вопросе, добавив, что ООН должна играть более заметную роль и способствовать переговорам о мире.

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.