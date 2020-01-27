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В ДНР отвергли обвинения Киева в нарушении перемирия
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РИА Новости

В ДНР отвергли обвинения Киева в нарушении перемирия

21:00 27.01.2020
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© РИА Новости Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Киев пользуется отсутствием наблюдателей ОБСЕ в районе Петровского и пытается обмануть общественность, обвиняя ополчение в нарушениях в этом районе, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представители Киева в СЦКК заявили, что ополченцы пытались имитировать нарушение отвода сил в районе Петровского, заняв освобожденные позиции украинских военных, и якобы совершили обстрел своих же позиций.
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"Во-первых, любые передвижения на участке круглосуточно фиксирует камера СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, следовательно, данную ситуацию может прояснить размещение видео с камеры миссии в открытом доступе. Во-вторых, указанные координаты находятся на возвышенности и в прямой видимости вооруженных формирований противника, которые в любой момент могли подавить огневую точку, поэтому решиться на такой маневр могли разве что камикадзе",- сказал представитель ведомства.
Кроме того, представитель ДНР в СЦКК отметил, что наблюдатели уже около недели фиксируют активность возле и в пределах участка разведения на стороне силовиков. По его словам, не исключено, что украинские силовики ведут подготовку к очередной провокации с целью усложнить переговорный процесс.
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"В целях безопасности мы были вынуждены временно ограничить доступ патрулям СММ ОБСЕ к участку. Воспользовавшись ситуацией и наивно полагая, что в очередной раз удастся обмануть общественность, вооруженные формирования Украины совершили целенаправленный обстрел, чтобы подать его как провокацию наших подразделений", - добавил представитель ДНР в СЦКК.
Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривают отвод сил и средств от линии соприкосновения. В 2016 году украинские силовики и ополченцы отвели силы на трех пилотных участках, однако вооруженные силы Украины со временем вновь заняли оставленные позиции. Повторное разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне 2019 года, вблизи Золотого – в конце октября, в районе Петровского – в ноябре.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
211010
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСММ ОБСЕСЦККВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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