В ДНР отвергли обвинения Киева в нарушении перемирия

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

Ранее представители Киева в СЦКК заявили, что ополченцы пытались имитировать нарушение отвода сил в районе Петровского, заняв освобожденные позиции украинских военных, и якобы совершили обстрел своих же позиций.

"Во-первых, любые передвижения на участке круглосуточно фиксирует камера СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, следовательно, данную ситуацию может прояснить размещение видео с камеры миссии в открытом доступе. Во-вторых, указанные координаты находятся на возвышенности и в прямой видимости вооруженных формирований противника, которые в любой момент могли подавить огневую точку, поэтому решиться на такой маневр могли разве что камикадзе",- сказал представитель ведомства.

Кроме того, представитель ДНР в СЦКК отметил, что наблюдатели уже около недели фиксируют активность возле и в пределах участка разведения на стороне силовиков. По его словам, не исключено, что украинские силовики ведут подготовку к очередной провокации с целью усложнить переговорный процесс.

"В целях безопасности мы были вынуждены временно ограничить доступ патрулям СММ ОБСЕ к участку. Воспользовавшись ситуацией и наивно полагая, что в очередной раз удастся обмануть общественность, вооруженные формирования Украины совершили целенаправленный обстрел, чтобы подать его как провокацию наших подразделений", - добавил представитель ДНР в СЦКК.