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Жителя Курска, угрожавшего судье, отправили на принудительное лечение
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РИА Новости

Жителя Курска, угрожавшего судье, отправили на принудительное лечение

20:54 27.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Суд в Курске отправил на принудительное лечение местного жителя, который дважды угрожал одному и тому же судье, сообщает в понедельник прокуратура области.
"Мужчина обратился в суд c заявлением о взыскании денежных средств в виде выигрыша с букмекерской организации, где он делал ставки на различные спортивные соревнования. В удовлетворении его требований суд отказал. Разозлившись, курянин направил на электронную почту Промышленного районного суда несколько писем с угрозами расправой в адрес вынесшего решение судьи", - говорится в сообщении.
В отношении 33-летнего мужчины было возбуждено дело по статье "угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи в связи с рассмотрением дела в суде".
"Согласно заключению экспертизы, житель Курска страдает психическим расстройством, исключающим вменяемость. По постановлению Курского районного суда он направлен для прохождения лечения в психиатрический стационар специализированного типа", - сообщает прокуратура.
По ее данным, ранее в отношении мужчины уже применялись принудительные меры медицинского характера - "в связи с совершением аналогичных действий в отношении того же судьи".
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