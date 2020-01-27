Жителя Курска, угрожавшего судье, отправили на принудительное лечение

ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Суд в Суд в Курске отправил на принудительное лечение местного жителя, который дважды угрожал одному и тому же судье, сообщает в понедельник прокуратура области.

"Мужчина обратился в суд c заявлением о взыскании денежных средств в виде выигрыша с букмекерской организации, где он делал ставки на различные спортивные соревнования. В удовлетворении его требований суд отказал. Разозлившись, курянин направил на электронную почту Промышленного районного суда несколько писем с угрозами расправой в адрес вынесшего решение судьи", - говорится в сообщении.

В отношении 33-летнего мужчины было возбуждено дело по статье "угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи в связи с рассмотрением дела в суде".

"Согласно заключению экспертизы, житель Курска страдает психическим расстройством, исключающим вменяемость. По постановлению Курского районного суда он направлен для прохождения лечения в психиатрический стационар специализированного типа", - сообщает прокуратура.