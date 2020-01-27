На Шри-Ланке выявили первого заболевшего новым коронавирусом

Сообщается, что заболевшая гражданка Китая в возрасте 43 лет прибыла на остров из китайской провинции Хубэй, административный центр которой, город Ухань, является эпицентром заболевания.

Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу 25 января. В понедельник ее анализы показали положительную реакцию на коронавирус.