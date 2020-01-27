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На Шри-Ланке выявили первого заболевшего новым коронавирусом
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РИА Новости

На Шри-Ланке выявили первого заболевшего новым коронавирусом

20:52 27.01.2020
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© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Шри-Ланке, сообщает местный телеканал News 1st со ссылкой на минздрав.
Сообщается, что заболевшая гражданка Китая в возрасте 43 лет прибыла на остров из китайской провинции Хубэй, административный центр которой, город Ухань, является эпицентром заболевания.
Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу 25 января. В понедельник ее анализы показали положительную реакцию на коронавирус.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайШри-ЛанкаУханьВ мире
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