Суд вынес приговор двоим обвиняемым в хищении на "Восточном"

Как отмечается, Толстикову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 250 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Карташова суд приговорил к шести годам в колонии общего режима с такой же суммой штрафа.