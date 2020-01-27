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Суд вынес приговор двоим обвиняемым в хищении на "Восточном"
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РИА Новости

Суд вынес приговор двоим обвиняемым в хищении на "Восточном"

20:52 27.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ПЯТИГОРСК, 27 янв - РИА Новости. Суд в Ставрополе приговорил к пяти и шести годам колонии мужчин, похитивших более 250 миллионов рублей при строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области, сообщается на сайте Ленинского районного суда города.
"Толстиков А.В. и Карташов И.Н. признаны виновными в совершении преступления по статье УК РФ "Присвоение или растрата". Ими были похищены бюджетные денежные средства в сумме 252,6 миллиона рублей при строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, Толстикову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 250 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Карташова суд приговорил к шести годам в колонии общего режима с такой же суммой штрафа.
"С Толстикова и Карташова солидарно взысканы в пользу ФГУП "ГВСУ по специальным объектам" в счет возмещения материального ущерба 252,6 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу, находится на стадии апелляционного обжалования", - отмечено в сообщении.
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ХищениеВосточный (космодром)РоссияСтавропольПроисшествия
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