Депутата города в Ленинградской области арестовали за взяточничество

По данным следствия, обвиняемый с июля 2017 года по июль 2018 года, работая главой администрации по безопасности Всеволожского района, через посредника получал взятки от одного из учредителей коммерческой организации за покровительство. Общая сумма взятки составляет не менее 4,9 миллиона рублей, указывает СК. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Имя депутата не уточняется.