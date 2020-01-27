Депутата города в Ленинградской области арестовали за взяточничество

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Суд арестовал депутата муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского района Ленинградской области, которого обвиняют в получении крупной взятки, сообщает региональное управление СК.
По данным следствия, обвиняемый с июля 2017 года по июль 2018 года, работая главой администрации по безопасности Всеволожского района, через посредника получал взятки от одного из учредителей коммерческой организации за покровительство. Общая сумма взятки составляет не менее 4,9 миллиона рублей, указывает СК. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Имя депутата не уточняется.
"Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня, выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, в получении крупной взятки обвиняется муниципальный депутат Валерий Половинкин.
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