Голикова заявила, что цифры приема в вузы на бюджет могут вырасти

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Контрольные цифры приема в вузы на бюджетной основе могут вырасти с 2021 года, до 2024 года на это потратят порядка 70 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы предполагаем такое увеличение уже с 2021 учебного года. Сначала это будут порядка 18,8 тысяч бюджетных мест, потом эта цифра будет резко возрастать", - сказала она на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия".
По её словам, в 2021 году на это планируется направить 2,5 миллиарда рублей, потом - 11,2 миллиарда, 22 миллиарда рублей. До 2024 года включительно эта сумма составит порядка 70 миллиардов рублей. Приоритетно увеличение контрольных цифр пойдёт в региональные вузы.
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