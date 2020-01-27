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Голикова заявила, что цифры приема в вузы на бюджет могут вырасти
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РИА Новости

Голикова заявила, что цифры приема в вузы на бюджет могут вырасти

20:24 27.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Контрольные цифры приема в вузы на бюджетной основе могут вырасти с 2021 года, до 2024 года на это потратят порядка 70 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы предполагаем такое увеличение уже с 2021 учебного года. Сначала это будут порядка 18,8 тысяч бюджетных мест, потом эта цифра будет резко возрастать", - сказала она на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия".
По её словам, в 2021 году на это планируется направить 2,5 миллиарда рублей, потом - 11,2 миллиарда, 22 миллиарда рублей. До 2024 года включительно эта сумма составит порядка 70 миллиардов рублей. Приоритетно увеличение контрольных цифр пойдёт в региональные вузы.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
14 мая 2019, 17:38
Котюков рассказал о планах приема в вузы на "бюджет" в 2020 году
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Татьяна ГоликоваЕдиная РоссияРоссияОбщество
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