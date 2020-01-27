Голикова заявила, что цифры приема в вузы на бюджет могут вырасти

По её словам, в 2021 году на это планируется направить 2,5 миллиарда рублей, потом - 11,2 миллиарда, 22 миллиарда рублей. До 2024 года включительно эта сумма составит порядка 70 миллиардов рублей. Приоритетно увеличение контрольных цифр пойдёт в региональные вузы.