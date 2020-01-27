Российские иудеи призвали бороться с героизацией преступников

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Необходимо бескомпромиссно относиться к проявлениям ксенофобии и экстремизма, а также бороться с искажениями исторической памяти, героизацией преступников и осквернением памятников героям, заявил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста в столичном Еврейском музее и центре толерантности.
"Вспоминая жертв нацизма, мы говорим об их моральном превосходстве над врагом. Это моральное противостояние должно быть и сегодня. Нам и сейчас есть с кем сражаться: против искажения исторической памяти, героизации преступников, осквернения памятников героям", - сказал Борода.
По его словам, в преддверии празднования 75-летия освобождения Красной армией Европы, концлагерей и празднования Дня Победы, нужно понимать, что "бескомпромиссность в борьбе с малейшим проявлением ксенофобии и экстремизма – это не излишняя бдительность". "Это необходимые меры, чтобы еще раз не оказаться в пропасти, в которой уже было человечество", - подытожил он.
Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе и США "снова поднял голову", и его проявления должны получать "резкий и четкий ответ" от государства и общества.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.