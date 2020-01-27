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Посол сравнил российскую зиму без снега с индийской кухней без специй
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РИА Новости

Посол сравнил российскую зиму без снега с индийской кухней без специй

19:57 27.01.2020 (обновлено: 21:49 27.01.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинЧрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посол Индии в России Венкатеш Варма сравнил отсутствие снега этой зимой в Москве с индийской кухней - если ее лишить специй.

"Зима в России без снега - как индийская кухня без специй", - заявил посол в понедельник на праздновании Дня Республики в Москве.

Он заявил, что очень скучает по снегу, и отметил, что Москва зимой - один из самых красивых городов.
"Мы все с нетерпением ждем снега этой зимой. Но как мне кажется, даже без снега - самый красивый город",- добавил высокопоставленный дипломат. Свою речь он произнес на русском языке.
Снег в Москве
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В свою очередь почетный гость вечера, замглавы МИД России Игорь Моргулов отметил, что 2020 год - особенный для российско-индийского сотрудничества.
"Это год двадцатилетия установления стратегического партнерства между нашими странами, которое в 2010 году вышло на уровень особо привилегированного. И Россия глубоко дорожит дружбой, которая объединяет наши народы",- отметил замминистра.
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Венкатеш ВармаРоссияИндияВ мире
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