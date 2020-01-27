Посол сравнил российскую зиму без снега с индийской кухней без специй

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посол Посол Индии в России Венкатеш Варма сравнил отсутствие снега этой зимой в Москве с индийской кухней - если ее лишить специй.

"Зима в России без снега - как индийская кухня без специй", - заявил посол в понедельник на праздновании Дня Республики в Москве.

Он заявил, что очень скучает по снегу, и отметил, что Москва зимой - один из самых красивых городов.

"Мы все с нетерпением ждем снега этой зимой. Но как мне кажется, даже без снега - самый красивый город",- добавил высокопоставленный дипломат. Свою речь он произнес на русском языке.

В свою очередь почетный гость вечера, замглавы МИД России Игорь Моргулов отметил, что 2020 год - особенный для российско-индийского сотрудничества.