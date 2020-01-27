Медведев пошутил о "законе сохранения трех Дмитриев Николаевичей"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии после выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко пошутил про "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в российском правительстве.
"Спасибо, Дмитрий Николаевич. Хочу с удовольствием отметить закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве. Если один выбывает, то второй его замещает. Таким образом, три Дмитрия Николаевича в правительстве являются константой. Успехов вам в этих непростых делах", - сказал Медведев.
Дмитрий Николаевич Патрушев в правительстве занимает пост министра сельского хозяйства, кабмин ранее покинул Дмитрий Козак, являвшийся вице-премьером. Дмитрий Кобылкин возглавляет Минприроды РФ.