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Медведев пошутил о "законе сохранения трех Дмитриев Николаевичей"
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РИА Новости

Медведев пошутил о "законе сохранения трех Дмитриев Николаевичей"

19:49 27.01.2020 (обновлено: 21:16 27.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии после выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко пошутил про "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в российском правительстве.
"Спасибо, Дмитрий Николаевич. Хочу с удовольствием отметить закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве. Если один выбывает, то второй его замещает. Таким образом, три Дмитрия Николаевича в правительстве являются константой. Успехов вам в этих непростых делах", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев
Вчера, 17:39
Медведев призвал ЕР объективно оценивать работу правительства
Дмитрий Николаевич Патрушев в правительстве занимает пост министра сельского хозяйства, кабмин ранее покинул Дмитрий Козак, являвшийся вице-премьером. Дмитрий Кобылкин возглавляет Минприроды РФ.
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Дмитрий ЧернышенкоДмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
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