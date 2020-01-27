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Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом, сообщили СМИ
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РИА Новости

Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом, сообщили СМИ

19:38 27.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ГАЗА, 27 янв - РИА Новости. Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался поговорить по телефону с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления последнего о скором оглашении плана по ближневосточному урегулированию, сообщил палестинскому порталу Al-Watan Voice член исполкома Организации освобождения Палестины Ахмад Мадждалани.
По словам Мадждалани, никаких переговоров с американской администрацией не ведется, а Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом.
Ранее Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг сказал, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира".
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
26 января, 08:39
Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ
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Дональд ТрампМахмуд АббасПалестинаСШАВ мире
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