Более 800 тысяч учителей получат доплату за классное руководство

"Годовой объем средств, которые мы планируем направить на эти цели, это 76,3 миллиарда рублей. На данный момент времени по 2019 году, количество классных руководителей, которые будут претендовать на эту выплату, составляет 838 тысяч человек", - сказала Голикова на заседании бюро высшего совета партии.