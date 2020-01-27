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Более 800 тысяч учителей получат доплату за классное руководство
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РИА Новости

Более 800 тысяч учителей получат доплату за классное руководство

19:19 27.01.2020
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© Depositphotos / HASLOOУчитель с указкой
Учитель с указкой
© Depositphotos / HASLOO
Учитель с указкой. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Доплаты за классное руководство смогут получить порядка 838 тысяч учителей в России, на эти цели потратят 76,3 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил с 1 сентября 2020 года ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета. Как подчеркнул президент, программа федеральной поддержки должна идти с сохранением всех уже действующих программ и выплат.
"Годовой объем средств, которые мы планируем направить на эти цели, это 76,3 миллиарда рублей. На данный момент времени по 2019 году, количество классных руководителей, которые будут претендовать на эту выплату, составляет 838 тысяч человек", - сказала Голикова на заседании бюро высшего совета партии.
Она добавила, что на создание порядка 413 тысяч новых мест в школах потребуется порядка 280 миллиардов рублей.
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Татьяна ГоликоваВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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