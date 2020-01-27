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В Махачкале "закладчик" при виде полиции проглотил наркотики и умер
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РИА Новости

В Махачкале "закладчик" при виде полиции проглотил наркотики и умер

19:00 27.01.2020 (обновлено: 19:03 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЯТИГОРСК, 27 янв - РИА Новости. Житель Махачкалы при виде полицейских проглотил сверток с наркотиками и умер, сообщает МВД по Дагестану.
"Житель Махачкалы, предположительно "закладчик", при виде полицейских, патрулирующих данный участок, проглотил имеющийся у него сверток, завернутый в полиэтиленовый пакет. В результате молодому человеку стало плохо", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
В МВД добавили, что наряд полиции сразу же вызвал бригаду скорой медицинской помощи, но молодой человек скончался на месте до приезда медиков.
Как отмечается, герметичность пакета при проглатывании могла нарушиться. Какое именно это было вещество, определит экспертиза, добавили в МВД.
Уточняется, что 26-летний житель Махачкалы ранее неоднократно был судим за распространение наркотиков.
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Naum Vygodsky
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