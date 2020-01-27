В Махачкале "закладчик" при виде полиции проглотил наркотики и умер

ПЯТИГОРСК, 27 янв - РИА Новости. Житель Житель Махачкалы при виде полицейских проглотил сверток с наркотиками и умер, сообщает МВД по Дагестану.

"Житель Махачкалы, предположительно "закладчик", при виде полицейских, патрулирующих данный участок, проглотил имеющийся у него сверток, завернутый в полиэтиленовый пакет. В результате молодому человеку стало плохо", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

В МВД добавили, что наряд полиции сразу же вызвал бригаду скорой медицинской помощи, но молодой человек скончался на месте до приезда медиков.

Как отмечается, герметичность пакета при проглатывании могла нарушиться. Какое именно это было вещество, определит экспертиза, добавили в МВД.