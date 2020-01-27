Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Певица Полина Гагарина опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказала, что думает о первых участниках нового сезона шоу "Голос.Дети".

"Я так хочу, чтобы вы поскорее увидели этих ангелов! Мое сердце выскакивало каждый раз. Особенно, когда дети выбирали меня. Я ощущала невероятную гордость и благодарность за доверие. Спасибо мои чудесные ребята, я вами восхищена: вашей смелостью, храбростью, талантом", — написала Гагарина.

По словам исполнительницы, ее ждет еще два дня прослушиваний.

Ранее стало известно , что наставниками нового сезона конкурса "Голос.Дети" станут Баста, Валерий Меладзе и Полина Гагарина.