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Культура
2020-01-27T23:27+0300
https://ria.ru/20200127/1563941368.html
Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
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РИА Новости

Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"

23:27 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина выступает на церемонии торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
Певица Полина Гагарина выступает на церемонии торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Певица Полина Гагарина опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказала, что думает о первых участниках нового сезона шоу "Голос.Дети".
"Я так хочу, чтобы вы поскорее увидели этих ангелов! Мое сердце выскакивало каждый раз. Особенно, когда дети выбирали меня. Я ощущала невероятную гордость и благодарность за доверие. Спасибо мои чудесные ребята, я вами восхищена: вашей смелостью, храбростью, талантом", — написала Гагарина.
По словам исполнительницы, ее ждет еще два дня прослушиваний.
Ранее стало известно, что наставниками нового сезона конкурса "Голос.Дети" станут Баста, Валерий Меладзе и Полина Гагарина.
К первому этапу проекта — слепым прослушиваниям — допустили 110 вокалистов. В их числе есть те, кто не успел выйти на сцену в прошлом году, так как наставники к тому моменту уже набрали команды.
Стоп-кадр из финального выпуска передачи Голос 8
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