Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Певица Полина Гагарина опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказала, что думает о первых участниках нового сезона шоу "Голос.Дети".
"Я так хочу, чтобы вы поскорее увидели этих ангелов! Мое сердце выскакивало каждый раз. Особенно, когда дети выбирали меня. Я ощущала невероятную гордость и благодарность за доверие. Спасибо мои чудесные ребята, я вами восхищена: вашей смелостью, храбростью, талантом", — написала Гагарина.
По словам исполнительницы, ее ждет еще два дня прослушиваний.
Ранее стало известно, что наставниками нового сезона конкурса "Голос.Дети" станут Баста, Валерий Меладзе и Полина Гагарина.
К первому этапу проекта — слепым прослушиваниям — допустили 110 вокалистов. В их числе есть те, кто не успел выйти на сцену в прошлом году, так как наставники к тому моменту уже набрали команды.
2 января, 12:24Меладзе назвал Шнурова лучшим наставником шоу "Голос"