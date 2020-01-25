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Культура
2020-01-25T18:35+0300
https://ria.ru/20200125/1563871813.html
Названы наставники нового сезона шоу "Голос. Дети"
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РИА Новости

Названы наставники нового сезона шоу "Голос. Дети"

18:22 25.01.2020 (обновлено: 18:35 25.01.2020)
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© Первый каналЛоготип проекта "Голос.Дети"
Логотип проекта Голос.Дети
© Первый канал
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе станут наставниками нового сезона шоу "Голос.Дети", сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала.
"Все трое — ветераны конкурса. Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями на проекте, и только для Полины Гагариной это будет дебют", — говорится в пресс-релизе.
Соведущей Дмитрия Нагиева в новом сезоне "Голос. Дети" станет Агата Муцениеце.
Приемная комиссия "Голоса" рассмотрела тысячи поступивших на конкурс анкет, около 800 претендентов были приглашены на очные кастинги в "Останкино", а к первому этапу проекта — слепым прослушиваниям — допустили 110 вокалистов. В их числе те из ребят, кто не успел выйти на сцену в прошлом году, так как наставники к тому моменту уже набрали команды.
"Как и всегда, у "Голоса" широчайшая география. На съемки приглашены исполнители из Арзамаса, Барабинска Новосибирской области, Барнаула, Белгорода, Бутурлиновки Воронежской области, Великого Новгорода, Владивостока, Владимира, деревни Вешки Смоленской области, Выборга Ленинградской области, Ишима, Йошкар-Олы, Заречного Пензенской области, Калуги, Камешково Владимирской области, Климовска, Кондрово, Красногорска, Красноярска, Ленинск-Кузнецкого, Махачкалы, Москвы и Московской области, Новосибирска, Ногинска, Одинцово, Оренбурга, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Севастополя, Сургута, Твери, Челябинска, Череповца", — указано в сообщении.
Кроме того, в конкурсе примут участие юные вокалисты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Канады, Казахстана, Латвии, Турции, Узбекистана, Украины и Финляндии.
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КультураВокальный конкурс "Голос. Дети"Валерий МеладзеПервый канал (телеканал)Баста (Василий Вакуленко)Полина ГагаринаОбщество
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