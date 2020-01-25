Названы наставники нового сезона шоу "Голос. Дети"

"Все трое — ветераны конкурса. Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями на проекте, и только для Полины Гагариной это будет дебют", — говорится в пресс-релизе.

Соведущей Дмитрия Нагиева в новом сезоне "Голос. Дети" станет Агата Муцениеце.

Приемная комиссия "Голоса" рассмотрела тысячи поступивших на конкурс анкет, около 800 претендентов были приглашены на очные кастинги в "Останкино", а к первому этапу проекта — слепым прослушиваниям — допустили 110 вокалистов. В их числе те из ребят, кто не успел выйти на сцену в прошлом году, так как наставники к тому моменту уже набрали команды.

"Как и всегда, у "Голоса" широчайшая география. На съемки приглашены исполнители из Арзамаса, Барабинска Новосибирской области, Барнаула, Белгорода, Бутурлиновки Воронежской области, Великого Новгорода, Владивостока, Владимира, деревни Вешки Смоленской области, Выборга Ленинградской области, Ишима, Йошкар-Олы, Заречного Пензенской области, Калуги, Камешково Владимирской области, Климовска, Кондрово, Красногорска, Красноярска, Ленинск-Кузнецкого, Махачкалы, Москвы и Московской области, Новосибирска, Ногинска, Одинцово, Оренбурга, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Севастополя, Сургута, Твери, Челябинска, Череповца", — указано в сообщении.