В Петербурге откроют музей-квартиру Бродского "Полторы комнаты"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Частный музей-квартира Частный музей-квартира Иосифа Бродского "Полторы комнаты" в доме Мурузи на Литейном проспекте, где поэт жил в коммуналке до 1972 года, примет первых посетителей 1-2 февраля, сообщает Фонд создания музея.

"Сеансы для первых гостей – 1 и 2 февраля, в следующие выходные, в 12.00 и 16.00. Посещение бесплатное. Группа не более 15 человек", - сообщается в официальном аккаунте проекта в Instagram

Музей на Литейном проспекте, 24 посвящен творчеству Бродского и культурному наследию Ленинграда 1950–1990 годов ХХ века.

Идея создания музея в "Полутора комнатах" зародилась у друзей поэта после получения Бродским Нобелевской премии по литературе. Музей создавался по поручению губернатора Петербурга с 2006 года. После продолжительного подготовительного этапа к 2015 году были преодолены основные финансовые и юридические трудности, и в квартире начался ремонт. В мае 2015 года "Полторы комнаты" открывались на один день в честь юбилея поэта, после чего реставрация была продолжена.

Как сообщил глава попечительского совета фонда создания музея Максим Левченко на своей странице в Instagram, первое мероприятие для ограниченного круга гостей прошло в "Полутора комнатах" в минувшую субботу, на нем выступил журналист Леонид Парфенов.

Семья Бродских переехала в дом Мурузи в 1955 году. Из этого дома в марте 1964 года Бродский отправился в ссылку в Архангельскую область – он был приговорен к пяти годам по указу "о тунеядстве". Благодаря помощи деятелей культуры Бродский вернулся домой раньше – в 1965 году.