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Культура
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В Петербурге откроют музей-квартиру Бродского "Полторы комнаты"
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РИА Новости

В Петербурге откроют музей-квартиру Бродского "Полторы комнаты"

18:10 27.01.2020 (обновлено: 18:26 27.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкМузей-квартира Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге
Музей-квартира Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Частный музей-квартира Иосифа Бродского "Полторы комнаты" в доме Мурузи на Литейном проспекте, где поэт жил в коммуналке до 1972 года, примет первых посетителей 1-2 февраля, сообщает Фонд создания музея.
"Сеансы для первых гостей – 1 и 2 февраля, в следующие выходные, в 12.00 и 16.00. Посещение бесплатное. Группа не более 15 человек", - сообщается в официальном аккаунте проекта в Instagram.
Музей на Литейном проспекте, 24 посвящен творчеству Бродского и культурному наследию Ленинграда 1950–1990 годов ХХ века.
Идея создания музея в "Полутора комнатах" зародилась у друзей поэта после получения Бродским Нобелевской премии по литературе. Музей создавался по поручению губернатора Петербурга с 2006 года. После продолжительного подготовительного этапа к 2015 году были преодолены основные финансовые и юридические трудности, и в квартире начался ремонт. В мае 2015 года "Полторы комнаты" открывались на один день в честь юбилея поэта, после чего реставрация была продолжена.
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Как сообщил глава попечительского совета фонда создания музея Максим Левченко на своей странице в Instagram, первое мероприятие для ограниченного круга гостей прошло в "Полутора комнатах" в минувшую субботу, на нем выступил журналист Леонид Парфенов.
Семья Бродских переехала в дом Мурузи в 1955 году. Из этого дома в марте 1964 года Бродский отправился в ссылку в Архангельскую область – он был приговорен к пяти годам по указу "о тунеядстве". Благодаря помощи деятелей культуры Бродский вернулся домой раньше – в 1965 году.
Четвертого июня 1972 года лишенный советского гражданства поэт навсегда покинул этот дом и эмигрировал через Австрию в США. Его родителям не разрешили приехать к нему, а ему самому – даже вернуться на похороны родителей.
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"Не выходи из комнаты": как сегодня звучат стихи Бродского?Об актуальности творчества Иосифа Бродского рассказали в эфире радио Sputnik обозреватель Анна Староминская и автор книги "Бродский как учитель" Максим Артемьев.
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КультураИосиф БродскийСанкт-Петербург
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