Жириновский предложил запретить детям чиновников учиться за рубежом

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что следует запретить детям российских чиновников получать образование за рубежом и внести соответствующие поправки в Конституцию РФ.
В понедельник в Госдуме проходит круглый стол ЛДПР на тему: "Изменение Конституции Российской Федерации, какая форма правления наиболее оптимальна для России". В ходе дискуссии один из участников поднял вопрос о закреплении в конституции запрета иностранного гражданства для чиновников.
"Я бы еще хотел добавить, чтобы их дети не учились за границей. Почему? Это переориентация этого человека: дети за границей, жена за границей, там имущество, там имущество, там счет. Он в конце концов туда уедет. И его легко прижать там спецслужбам и заставить сделать таким вот агентом, который будет сливать информацию. Не обязательно может быть техническая информация - атомная бомба, самолет; политическая информация тоже - (их) знания о ситуации в стране", - сказал Жириновский.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.