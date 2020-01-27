Жириновский предложил запретить детям чиновников учиться за рубежом

"Я бы еще хотел добавить, чтобы их дети не учились за границей. Почему? Это переориентация этого человека: дети за границей, жена за границей, там имущество, там имущество, там счет. Он в конце концов туда уедет. И его легко прижать там спецслужбам и заставить сделать таким вот агентом, который будет сливать информацию. Не обязательно может быть техническая информация - атомная бомба, самолет; политическая информация тоже - (их) знания о ситуации в стране", - сказал Жириновский.