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2020-01-27T17:59+0300
https://ria.ru/20200127/1563938616.html
Историк назвал оскорбительным предложение Дуды почтить память солдат
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РИА Новости

Историк назвал оскорбительным предложение Дуды почтить память солдат

17:59 27.01.2020
2748
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря "Освенцим" (Аушвиц) в Польше
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря "Освенцим" (Аушвиц) в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Предложение президента Польши Анджея Дуды украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память польских и украинских солдат, воевавших с Советской Россией сто лет назад, оскорбляет память не только массово убитых тогда евреев, но и поляков, в отношении которых украинские националисты устроили геноцид в годы Второй мировой войны, а также показывает, что Варшава готова забыть о жертвах ради политической конъюнктуры, считает директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
В понедельник Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками. В 2020 году в Польше отметят столетие Варшавской битвы, одного из ключевых сражений Советско-польской войны 1919-1921 годов, в ходе которого Польша остановила наступление Красной армии. В том же году Польша заключила договор о совместных военных действиях против советских войск с Украинской народной республикой, возглавляемой Симоном Петлюрой. По словам Дуды, "солдаты Пилсудского" с одной стороны и солдаты Петлюры с другой стороны отдали свои жизни, сражаясь за единое дело. По словам Дуды, это "хороший элемент общей истории" двух стран. Свою идею Дуда озвучил на пресс-конференции в Освенциме, где проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения советскими войсками лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау".
По словам Дюкова, президент Польши использовал памятные мероприятия в Освенциме "для декларации явно политических тезисов, которые также совершенно явно направлены против России".
Историк отметил, что предложение Дуды, сделанное в Освенциме в день памяти жертв Аушвица и всех жертв Холокоста, "вызывает глубочайшее изумление". "Петлюровцы в свое время массово уничтожали евреев, и это вне всякого сомнения правда", - сказал Дюков, добавив, что идея Дуды оскорбляет память убитых.
"Мы не надеялись, что будем жить". Освобождение узников Освенцима
© РИА Новости / Б.Фишман

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Узники Освенцима перед освобождением лагеря Советской Армией
1 из 12

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / РИА Новости

Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.

Бараки концлагеря Освенцим. Январь 1945 года
2 из 12

Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б. Борисов

Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.

Заключенные концлагеря Освенцим смотрят в объектив из-за колючей проволоки
3 из 12

Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.

© РИА Новости / Б. Борисов
© РИА Новости / Владимир Юдин

Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".

Концентрационный лагерь Освенцим. Чрезвычайная экспертная комиссия осматривает бараки
4 из 12

Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / РИА Новости

"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".

Освенцим. Скамья для экзекуций
5 из 12

"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б.Фишман

Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией
6 из 12

Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / Владимир Юдин

Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.

Концлагерь Освенцим. Бронеколпаки с пулеметными гнездами
7 из 12

Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / Ольга Игнатович

"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.

Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша)
8 из 12

"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
© РИА Новости / Владимир Юдин

В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.

На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.

Мешки с волосами уничтоженных узников концентрационного лагеря Освенцим. Польша
9 из 12

В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.

На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / РИА Новости

Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.

Концентрационный лагерь Освенцим на территории Польши
10 из 12

Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б.Фишман

Освенцим потряс не только фронтовиков, но и все человечество.

Советские врачи и представители Красного креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря
11 из 12

Освенцим потряс не только фронтовиков, но и все человечество.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / Владимир Юдин

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

Похороны погибших узников, освобожденного Красной Армией концентрационного лагеря Освенцим
12 из 12

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

© РИА Новости / Владимир Юдин
1 из 12

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

© РИА Новости / Б.Фишман
2 из 12

Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.

© РИА Новости / РИА Новости
3 из 12

Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.

© РИА Новости / Б. Борисов
4 из 12

Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".

© РИА Новости / Владимир Юдин
5 из 12

"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".

© РИА Новости / РИА Новости
6 из 12

Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.

© РИА Новости / Б.Фишман
7 из 12

Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.

© РИА Новости / Владимир Юдин
8 из 12

"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
9 из 12

В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.

На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.

© РИА Новости / Владимир Юдин
10 из 12

Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.

© РИА Новости / РИА Новости
11 из 12

Освенцим потряс не только фронтовиков, но и все человечество.

© РИА Новости / Б.Фишман
12 из 12

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

© РИА Новости / Владимир Юдин
"Но я хотел бы отметить и то, что Зеленский – президент страны, где систематически на протяжении последних лет открыто героизируются боевики ОУН-УПА* (Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии), которые в годы Второй мировой войны массово убивали и евреев, и поляков. И соответствующие заявления о роли украинских националистов в геноциде польского народа делались в Польше на официальном уровне. Получается, что в раже политического противостояния России президент Дуда готов забыть не только о евреях, но и поляках, убитых оуновцами", - сказал собеседник агентства.
Петлюра (1879-1926) в годы Гражданской войны 1917-1922 годов был главным атаманом войск Украинской народной республики и позже руководил ее правительством - Директорией. Деятельность Директории ознаменовалась кровавыми еврейскими погромами. Отступавшие зимой 1919 года под ударами Красной армии войска Директории нападали на евреев. По данным комиссии Красного Креста, во время этих погромов были убиты около 50 тысяч евреев.
В октябре 1919 года остатки войск Петлюры, разбитых Красной армией, бежали в Польшу. В 1920 году Петлюра заключил соглашение с поляками о совместных военных действиях против Советской России. В 1926 году Петлюра был убит в Париже. Его убийца Самуил Шварцбурд заявил, что сделал это в качестве возмездия за еврейские погромы на Украине.
* Организации, запрещенные в России
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Главный урок холокоста, о котором забыли политики
10041316
Обсудить 4
Празднование 75-летия освобождения ОсвенцимаАлександр ДюковАнджей ДудаВладимир ЗеленскийПольшаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
То есть поляки так и не собираются признавать геноцид 200 тысяч красноармейцев, которых они убили?
27 января, 18:03
НСНаталья Светлова
1000100
им надо вместе почтить память палачей волынской резни... Поляки видимо забыли - КТО там их резал
27 января, 18:04
НСНаталья Светлова
1100000
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