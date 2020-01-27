Историк назвал оскорбительным предложение Дуды почтить память солдат

Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря "Освенцим" (Аушвиц) в Польше. Архивное фото

Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря "Освенцим" (Аушвиц) в Польше

В понедельник Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками. В 2020 году в Польше отметят столетие Варшавской битвы, одного из ключевых сражений Советско-польской войны 1919-1921 годов, в ходе которого Польша остановила наступление Красной армии. В том же году Польша заключила договор о совместных военных действиях против советских войск с Украинской народной республикой, возглавляемой Симоном Петлюрой. По словам Дуды, "солдаты Пилсудского" с одной стороны и солдаты Петлюры с другой стороны отдали свои жизни, сражаясь за единое дело. По словам Дуды, это "хороший элемент общей истории" двух стран. Свою идею Дуда озвучил на пресс-конференции в Освенциме, где проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения советскими войсками лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау".

По словам Дюкова, президент Польши использовал памятные мероприятия в Освенциме "для декларации явно политических тезисов, которые также совершенно явно направлены против России".

Историк отметил, что предложение Дуды, сделанное в Освенциме в день памяти жертв Аушвица и всех жертв Холокоста, "вызывает глубочайшее изумление". "Петлюровцы в свое время массово уничтожали евреев, и это вне всякого сомнения правда", - сказал Дюков, добавив, что идея Дуды оскорбляет память убитых.

"Но я хотел бы отметить и то, что Зеленский – президент страны, где систематически на протяжении последних лет открыто героизируются боевики ОУН-УПА* (Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии), которые в годы Второй мировой войны массово убивали и евреев, и поляков. И соответствующие заявления о роли украинских националистов в геноциде польского народа делались в Польше на официальном уровне. Получается, что в раже политического противостояния России президент Дуда готов забыть не только о евреях, но и поляках, убитых оуновцами", - сказал собеседник агентства.

Петлюра (1879-1926) в годы Гражданской войны 1917-1922 годов был главным атаманом войск Украинской народной республики и позже руководил ее правительством - Директорией. Деятельность Директории ознаменовалась кровавыми еврейскими погромами. Отступавшие зимой 1919 года под ударами Красной армии войска Директории нападали на евреев. По данным комиссии Красного Креста, во время этих погромов были убиты около 50 тысяч евреев.

В октябре 1919 года остатки войск Петлюры, разбитых Красной армией, бежали в Польшу. В 1920 году Петлюра заключил соглашение с поляками о совместных военных действиях против Советской России. В 1926 году Петлюра был убит в Париже. Его убийца Самуил Шварцбурд заявил, что сделал это в качестве возмездия за еврейские погромы на Украине.