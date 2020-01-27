Лавров рассказал, кто поддержал инициативу Путина о саммите СБ ООН

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Инициативу президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран - постоянных членов СБ ООН пока поддержали только Франция и Китай, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский президент, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция. В пятницу послания с детализацией идеи саммита были направлены лидерам "пятерки" СБ ООН.
"Заложенный Великой Победой правовой фундамент международной архитектуры остается важнейшей опорой в деле эффективного преодоления общих для всех народов вызовов и угроз, поддержания региональной и глобальной стабильности. На это нацелена инициатива президента России о проведении в нынешнем юбилейном году специального саммита лидеров пяти государств - постоянных членов СБ ООН", - сказал Лавров, выступая на международных Рождественских образовательных чтениях.
"Поддержку этой инициативы уже выразили лидеры Китая и Франции. Суть ее в том, чтобы самым серьезным образом без политизации, идеологизации, без оглядки на электоральные циклы рассмотреть пути снижения напряженности, которая опасно нарастает в последние годы, пути, которые позволят остановить дальнейшее сползание мира к конфронтации", - отметил российский министр.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что Вашингтон пока не ответил на предложение Москвы о проведении саммита.
XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения в этом году приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чтения "Великая Победа: наследие и наследники" торжественно открылись в понедельник в Государственном Кремлевском дворце при участии патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Международные Рождественские чтения - крупнейший церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Заключительный этап проводится в Москве.