Лавров рассказал, кто поддержал инициативу Путина о саммите СБ ООН

Российский президент, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция. В пятницу послания с детализацией идеи саммита были направлены лидерам "пятерки" СБ ООН.

"Заложенный Великой Победой правовой фундамент международной архитектуры остается важнейшей опорой в деле эффективного преодоления общих для всех народов вызовов и угроз, поддержания региональной и глобальной стабильности. На это нацелена инициатива президента России о проведении в нынешнем юбилейном году специального саммита лидеров пяти государств - постоянных членов СБ ООН", - сказал Лавров, выступая на международных Рождественских образовательных чтениях.

"Поддержку этой инициативы уже выразили лидеры Китая и Франции. Суть ее в том, чтобы самым серьезным образом без политизации, идеологизации, без оглядки на электоральные циклы рассмотреть пути снижения напряженности, которая опасно нарастает в последние годы, пути, которые позволят остановить дальнейшее сползание мира к конфронтации", - отметил российский министр.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что Вашингтон пока не ответил на предложение Москвы о проведении саммита.

XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения в этом году приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чтения "Великая Победа: наследие и наследники" торжественно открылись в понедельник в Государственном Кремлевском дворце при участии патриарха Московского и всея Руси Кирилла.