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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-27T17:46+0300
https://ria.ru/20200127/1563937923.html
Сайты информагентств могут войти в лист ресурсов с бесплатным доступом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155296/76/1552967659_0:110:3071:1837_1036x0_80_0_0_f479e4af3e69d29396f838cab895de09.jpg
РИА Новости

Сайты информагентств могут войти в лист ресурсов с бесплатным доступом

17:46 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КАЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Итоговый список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным, может включать несколько федеральных и региональных информагентств или газет, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
"Те шаги, которые предприняты в связи с доступным интернетом. … Думаю, что этот перечень можно было бы дополнить парой федеральных и региональных СМИ. Но текстовых, сразу хочу сказать, чтобы мы не "грузили" операторов "тяжелой" картинкой. Но если речь идёт об информационных агентствах или газетах, их в этот социальный перечень можно было бы добавить", - сказал Волин на итоговой коллегии минцифры Татарстана.
По информации министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Айрата Хайруллина, региональный оператор "Таттелеком" с сегодняшнего дня обеспечивает такой бесплатный доступ к интернет-ресурсам – сайтам президента РФ, президента Татарстана, федеральным и республиканским порталам госуслуг, "народного контроля", сайтам органов власти России и Татарстана, учреждений образования и здравоохранения республики.
В Минкомсвязи 24 января сообщили РИА Новости, что сейчас определяются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить.
Официальный интернет-портал государственных услуг
21 января, 19:43Послание президента России Федеральному собранию
Операторы готовы обеспечить бесплатный доступ к значимым сайтам
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" - по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов. По словам президента, высокая доступность интернета станет конкурентным преимуществом страны и создаст широкое пространство для образования и творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов.
Первым шагом в реализации проекта станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране - с 1 марта 2020 года плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена. Ряд операторов связи уже подтвердили готовность обеспечивать такой бесплатный доступ.
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
15 января, 13:58Послание президента России Федеральному собранию
"Ростелеком" оценил идею о бесплатном доступе к интернет-ресурсам
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Послание президента России Федеральному собраниюАлексей ВолинМинистерство связи и массовых коммуникаций РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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