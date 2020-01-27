Сайты информагентств могут войти в лист ресурсов с бесплатным доступом

КАЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Итоговый список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным, может включать несколько федеральных и региональных информагентств или газет, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
"Те шаги, которые предприняты в связи с доступным интернетом. … Думаю, что этот перечень можно было бы дополнить парой федеральных и региональных СМИ. Но текстовых, сразу хочу сказать, чтобы мы не "грузили" операторов "тяжелой" картинкой. Но если речь идёт об информационных агентствах или газетах, их в этот социальный перечень можно было бы добавить", - сказал Волин на итоговой коллегии минцифры Татарстана.
По информации министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Айрата Хайруллина, региональный оператор "Таттелеком" с сегодняшнего дня обеспечивает такой бесплатный доступ к интернет-ресурсам – сайтам президента РФ, президента Татарстана, федеральным и республиканским порталам госуслуг, "народного контроля", сайтам органов власти России и Татарстана, учреждений образования и здравоохранения республики.
В Минкомсвязи 24 января сообщили РИА Новости, что сейчас определяются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" - по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов. По словам президента, высокая доступность интернета станет конкурентным преимуществом страны и создаст широкое пространство для образования и творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов.
Первым шагом в реализации проекта станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране - с 1 марта 2020 года плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена. Ряд операторов связи уже подтвердили готовность обеспечивать такой бесплатный доступ.