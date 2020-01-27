Сайты информагентств могут войти в лист ресурсов с бесплатным доступом

"Те шаги, которые предприняты в связи с доступным интернетом. … Думаю, что этот перечень можно было бы дополнить парой федеральных и региональных СМИ. Но текстовых, сразу хочу сказать, чтобы мы не "грузили" операторов "тяжелой" картинкой. Но если речь идёт об информационных агентствах или газетах, их в этот социальный перечень можно было бы добавить", - сказал Волин на итоговой коллегии минцифры Татарстана.