Ответственность законодателей регионов нужно усилить, считает Медведев

"Президент предложил увеличить ответственность Государственной думы за назначение и работу правительства в ходе изменения конституции. Считаю правильным здесь усилить ответственность и законодательных органов субъектов федерации за работу исполнительной власти на местах", - сказал Медведев на заседании бюро высшего совета партии.

Как отметил Медведев, это дело самих регионов, но "с учетом того, что такие процессы не могут замыкаться Москвой или только федеральным уровнем, это, видимо, было бы правильно сделать и на региональном уровне".