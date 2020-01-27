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Медведев призвал ЕР объективно оценивать работу правительства
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РИА Новости

Медведев призвал ЕР объективно оценивать работу правительства

17:39 27.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Единая Россия" должна объективно оценивать работу правительства, чтобы каждое решение отвечало запросам людей на местах, заявил председатель партии, экс-глава кабмина Дмитрий Медведев.
Открывая заседание бюро высшего совета ЕР в понедельник, он напомнил, что "Единая Россия" поддержала новое правительство.
"Поддержка любого правительства и, конечно, нового правительства означает, что мы несем за это правительство партийную и политическую ответственность - и не только перед однопартийцами, перед теми, кто так или иначе разделяет курс "Единой России", а вообще перед всеми гражданами нашей страны. При этом "Единая Россия" должна объективно оценивать работу правительства, чтобы каждое решение, которое принимается в Москве, отвечало запросам, нуждам людей на местах", - заявил Медведев.
Председатель партии подчеркнул, что в этом смысле представители ЕР должны будут в максимальной степени координироваться с правительством, "спрашивать за результаты работы и с точки зрения качества исполнения, и за сроки реализации".
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Вчера, 17:37
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"В общем, все, что, собственно, всегда партия и делала и применительно к другим правительствам, которые работали в нашей стране", - резюмировал он.
В то же время партия не может и не должна подменять исполнительную власть, указал Медведев: "У "Единой России" свои собственные задачи, своя собственная роль в процессе развития страны".
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
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