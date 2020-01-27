Медведев призвал ЕР объективно оценивать работу правительства

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Единая Россия" должна объективно оценивать работу правительства, чтобы каждое решение отвечало запросам людей на местах, заявил председатель партии, экс-глава кабмина "Единая Россия" должна объективно оценивать работу правительства, чтобы каждое решение отвечало запросам людей на местах, заявил председатель партии, экс-глава кабмина Дмитрий Медведев

Открывая заседание бюро высшего совета ЕР в понедельник, он напомнил, что "Единая Россия" поддержала новое правительство.

"Поддержка любого правительства и, конечно, нового правительства означает, что мы несем за это правительство партийную и политическую ответственность - и не только перед однопартийцами, перед теми, кто так или иначе разделяет курс "Единой России", а вообще перед всеми гражданами нашей страны. При этом "Единая Россия" должна объективно оценивать работу правительства, чтобы каждое решение, которое принимается в Москве, отвечало запросам, нуждам людей на местах", - заявил Медведев.

Председатель партии подчеркнул, что в этом смысле представители ЕР должны будут в максимальной степени координироваться с правительством, "спрашивать за результаты работы и с точки зрения качества исполнения, и за сроки реализации".

"В общем, все, что, собственно, всегда партия и делала и применительно к другим правительствам, которые работали в нашей стране", - резюмировал он.