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Медведев назвал "Единую Россию" единственной пропрезидентской силой
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РИА Новости

Медведев назвал "Единую Россию" единственной пропрезидентской силой

17:35 27.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью "Первому каналу"
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" заявил, что партия является единственной пропрезидентской силой в России.
"Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые товарищи по партии, сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить повестку работы "Единой России" с учетом тех решений, которые были приняты на съезде партии в ноябре прошлого года, с учетом послания президента Федеральному Собранию и перемен в структуре исполнительной власти", - сказал он в ходе заседания.
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По его словам, традиционно, президентское послание рассматривается партией как часть программы, "это подход и честный, ответственный, и при этом на нас, на тех, кто работает в "Единой России" ложится двойная ответственность".
"Почему? С одной стороны, мы единственная пропрезидентская сила в нашей стране. То есть наша партия поддерживает заявленный курс по всем направлениям. Так было, напомню, с момента создания нашей партии, будь то расширения социальных мер поддержки людей - об этом в послании было - или обеспечение макроэкономической стабильности страны, работа над бюджетом страны или такой важный, ответственный момент, как участие в организации общероссийского голосования по внесению изменений в конституцию страны", - указал Медведев.
Он добавил, что, с другой стороны, "Единая Россия" - единственная партия, которая способна вести работу по реализации президентского послания по всей стране.
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