Медведев назвал "Единую Россию" единственной пропрезидентской силой

"Почему? С одной стороны, мы единственная пропрезидентская сила в нашей стране. То есть наша партия поддерживает заявленный курс по всем направлениям. Так было, напомню, с момента создания нашей партии, будь то расширения социальных мер поддержки людей - об этом в послании было - или обеспечение макроэкономической стабильности страны, работа над бюджетом страны или такой важный, ответственный момент, как участие в организации общероссийского голосования по внесению изменений в конституцию страны", - указал Медведев.