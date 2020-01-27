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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-01-27T17:33+0300
https://ria.ru/20200127/1563937174.html
Руденя: в Твери будет повышено качество питьевой воды
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РИА Новости

Руденя: в Твери будет повышено качество питьевой воды

17:33 27.01.2020
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Игорь Зарембо
ТВЕРЬ, 27 янв – РИА Новости. Специалисты приступили к модернизации и реконструкции одной из трех основных магистралей, обеспечивающих питьевой водой более чем 97% жителей Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области .
На эти цели предусмотрены более 275 миллионов рублей.
Водовод протяженностью 7,5 километров был введен в эксплуатацию 40 лет назад. В общей сложности будет произведена модернизация и реконструкция 5 километров водовода. Реализация проекта рассчитана до 2021 года.
"Сегодня у нас много муниципалитетов, которые нуждаются в улучшении качества питьевой воды. При федеральной поддержке начинаем эту работу с города Твери, столицы нашего региона. В рамках национального проекта "Экология" перед нами стоят масштабные задачи", – считает губернатор области Игорь Руденя.
Всего по проекту "Чистая вода" до 2024 года на территории Верхневолжья планируется построить и реконструировать 18 объектов питьевого водоснабжения.
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На реализацию регионального проекта "Чистая вода" в 2019-2024 года заложены более 3,1 миллиардов рублей, из них 2,4 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 230 миллионов рублей – областного, также предусмотрено софинансирование из местных бюджетов и внебюджетных источников.
По информации пресс-службы, Тверская область занимает третье место в Центральном федеральном округе по объемам средств, выделенных федеральным центром регионам на реализацию проекта "Чистая вода".
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Тверская областьИгорь Руденя
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