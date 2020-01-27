Руденя: в Твери будет повышено качество питьевой воды

ТВЕРЬ, 27 янв – РИА Новости. Специалисты приступили к модернизации и реконструкции одной из трех основных магистралей, обеспечивающих питьевой водой более чем 97% жителей Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области .

На эти цели предусмотрены более 275 миллионов рублей.

Водовод протяженностью 7,5 километров был введен в эксплуатацию 40 лет назад. В общей сложности будет произведена модернизация и реконструкция 5 километров водовода. Реализация проекта рассчитана до 2021 года.

"Сегодня у нас много муниципалитетов, которые нуждаются в улучшении качества питьевой воды. При федеральной поддержке начинаем эту работу с города Твери, столицы нашего региона. В рамках национального проекта "Экология" перед нами стоят масштабные задачи", – считает губернатор области Игорь Руденя

Всего по проекту "Чистая вода" до 2024 года на территории Верхневолжья планируется построить и реконструировать 18 объектов питьевого водоснабжения.

На реализацию регионального проекта "Чистая вода" в 2019-2024 года заложены более 3,1 миллиардов рублей, из них 2,4 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 230 миллионов рублей – областного, также предусмотрено софинансирование из местных бюджетов и внебюджетных источников.