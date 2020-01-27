В Раде ужесточили безопасность после записи с "совещания" Гончарука

КИЕВ, 27 янв – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что после публикации аудиозаписи с "совещания" премьера Украины Глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что после публикации аудиозаписи с "совещания" премьера Украины Алексея Гончарука ужесточен вопрос безопасности в кабинетах чиновников.

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском , в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.

"Вопрос безопасности в высоких кабинетах, безусловно, ужесточился. Если раньше к этому относились свободно: мобильный, без мобильного, какая разница, то сейчас относятся более серьезно. Насколько это будет долго - посмотрим", - заявил Монастырский в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.

Он отметил, что из-за диджитализации у него практически нет бумажных документов, он держит все в планшете. По его словам, основной ущерб, который нанесли эти записи, связан с тем, что они дали дали обществу повод усомниться в работе министров и премьера. "И не только обществу, но и инвесторам. Они должны в ближайшие месяцы убедиться, что все эти планы являются не только текстами на бумаге, а реальными шагами, которые воплощаются в жизнь", - добавил Монастырский.