Медведев призвал привлекать новых людей в "Единую Россию"

"Особое внимание нужно обратить на привлечение новых кадров для работы в партии, потому что это процесс, который должен идти постоянно. Нам нужен кадровый резерв тех коллег, у которых есть опыт работы на муниципальном уровне, на региональном уровне, есть опыт работы в партии в целом", - сказал Медведев на расширенном заседании бюро высшего совета ЕР.