Медведев призвал привлекать новых людей в "Единую Россию"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости привлекать в партию новых людей.
"Особое внимание нужно обратить на привлечение новых кадров для работы в партии, потому что это процесс, который должен идти постоянно. Нам нужен кадровый резерв тех коллег, у которых есть опыт работы на муниципальном уровне, на региональном уровне, есть опыт работы в партии в целом", - сказал Медведев на расширенном заседании бюро высшего совета ЕР.
Лидер партии подчеркнул, что таких людей надо поддерживать на выборах.
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