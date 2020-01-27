Жириновский: общероссийское голосование по Конституции будет в апреле

"В апреле: 5 или 12, или 24, в одно из воскресений (пройдет) это всенародное голосование. Если везде все большинством голосов поддержали, президент подпишет указ о вступлении закона в силу", - сказал Жириновский в ходе круглого стола "Изменение Конституции Российской Федерации, какая форма правления наиболее оптимальна для России" в Госдуме.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.