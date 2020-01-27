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Жириновский: общероссийское голосование по Конституции будет в апреле
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РИА Новости

Жириновский: общероссийское голосование по Конституции будет в апреле

17:21 27.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ пройдет в одно из воскресений апреля.
"В апреле: 5 или 12, или 24, в одно из воскресений (пройдет) это всенародное голосование. Если везде все большинством голосов поддержали, президент подпишет указ о вступлении закона в силу", - сказал Жириновский в ходе круглого стола "Изменение Конституции Российской Федерации, какая форма правления наиболее оптимальна для России" в Госдуме.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
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