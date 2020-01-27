Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T17:05+0300
https://ria.ru/20200127/1563935475.html
Главу женералитета Каталонии лишили депутатского мандата
https://cdn23.img.ria.ru/images/152421/78/1524217845_0:0:3840:2160_1036x0_80_0_0_cfb2112b1fce8882ff10be27fb2faed3.jpg
РИА Новости

Главу женералитета Каталонии лишили депутатского мандата

17:05 27.01.2020
257
© Фото : предоставлено женералитетом Каталонии/ Жорди БедмарКим Торра
Ким Торра
© Фото : предоставлено женералитетом Каталонии/ Жорди Бедмар
Ким Торра. Архивное фото
МАДРИД, 27 янв – РИА Новости. Президиум каталонского парламента принял решение лишить председателя женералитета Кима Торру депутатского мандата, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Испании.
Таким образом, Торра не сможет участвовать в голосованиях в региональном парламенте, но сохраняет за собой пост главы женералитета Каталонии.
Глава правительства Каталонии Ким Торра
24 января, 01:56
Парламенту Каталонии дали 48 часов на лишение главы автономии мандата
Решение было принято на экстренном заседании президиума в понедельник. "Мы должны защитить председательство Торры и возможность восстановить его депутатский мандат, но сейчас не тот момент, чтобы ставить под угрозу парламент и его институты. Сейчас время не для выборов, а для утверждения бюджета", - сказал на пресс-конференции представитель Левых республиканцев Каталонии Сержи Сабра.
Руководство парламента Каталонии опасалось, что если не выполнит решение ЦИК, которое было признано законным Верховным судом, то возможны судебные иски в отношении него самого.
Сторонники независимости собираются провести митинг в Барселоне в понедельник – во время пленарного парламентского заседания.
Премьер-министр Испании Педро Санчес
21 января, 01:38
Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
24 января Верховный суд Испании отклонил апелляцию Торры на решение ЦИК о лишении его мандата. После этого избирательная комиссия провинции Барселона дала парламенту Каталонии два дня на осуществление всех процедур. ЦИК Испании опубликовал предписание, призывающее спикеру Роже Торрену немедленно лишить мандата Торру.
Согласно местному законодательству, глава исполнительной власти Каталонии должен избираться из членов регионального парламента. Однако в законе не уточняется, должен ли председатель быть депутатом в течение всего своего мандата или достаточно того, что он обладал депутатским портфелем во время инаугурации. Соответственно, решение о прекращении срока его полномочий остается за парламентом Каталонии, который ранее высказал поддержку в его адрес. Народная партия и "Граждане" считают, что лишение Торры депутатского мандата означает и лишение его должности главы правительства Каталонии.
Однако на прошлой неделе премьер Испании Педро Санчес заявил, что намерен встретится с Торрой в начале февраля, при этом подчеркнул, что считает его главой правительства автономного сообщества.
Мадрид, Испания
2 января, 22:10
Испанские социалисты согласились на переговоры по Каталонии
В декабре Высший суд Каталонии признал Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время весенней избирательной кампании. Согласно судебному решению, Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском в течение полутора лет. Торра обжаловал приговор в Верховном суде.
Однако до окончательного вердикта Народная партия, центристская "Граждане" и крайне правая VOX заявили, что для лишения Торры депутатского мандата, а значит, и поста главы женералитета, достаточно приговора Высшего суда Каталонии, и обратились в ЦИК. Центризбирком 3 января постановил, что Торра должен лишиться мандата в связи с вынесенным приговором.
Торра не согласился с постановлением Центризбиркома, обвинил этот орган в "государственном перевороте", заявил, что отстранить его от должности как депутата, так и главы женералитета может только парламент Каталонии. Законодательный орган Каталонии 5 января принял резолюцию, в которой подтвердил полномочия Торры как депутата и главы правительства автономного сообщества и осудил постановление ЦИК Испании.
Король Испании Филипп VI
25 декабря 2019, 00:36
Король Испании признал, что Каталония вызывает озабоченность
000011
Обсудить 0
Ким ТорраПедро СанчесКаталонияИспанияВ мире
Рекомендуем
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутат Рады раскритиковала действия украинской делегации в ПАСЕ
Заседание Совета Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали ситуацию с японским журналистом
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в провинции Алеппо
Сирийская армия прорвала линии обороны террористов на западе Алеппо
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
В ФАС рассказали о переговорах с Белоруссией о тарифе на транзит нефти
Мумии из найденной гробницы эпохи Птолемеев в городе Ахмим египетской провинции Сохаг
СМИ: закрытое 60 лет хранилище мумий нашли благодаря ворам
Вид на город София, Болгария
В Болгарии полиция применила перечный газ против манифестантов
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
Лавров отметил недопустимость попыток переписать историю
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кургане арестовали мужчину, стрелявшего по посетителям сауны
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Самолет Bombardier
Пентагон подтвердил крушение американского самолета в Афганистане
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
Историк назвал оскорбительным предложение Дуды почтить память солдат
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, кто поддержал инициативу Путина о саммите СБ ООН
Сотрудник МЧС РФ
В Архангельске загорелось судно "Святитель Иннокентий"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Путин утвердил состав президиума Государственного совета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
Лента новостейМолния