Главу женералитета Каталонии лишили депутатского мандата

МАДРИД, 27 янв – РИА Новости. Президиум каталонского парламента принял решение лишить председателя женералитета Президиум каталонского парламента принял решение лишить председателя женералитета Кима Торру депутатского мандата, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Испании.

Таким образом, Торра не сможет участвовать в голосованиях в региональном парламенте, но сохраняет за собой пост главы женералитета Каталонии

Решение было принято на экстренном заседании президиума в понедельник. "Мы должны защитить председательство Торры и возможность восстановить его депутатский мандат, но сейчас не тот момент, чтобы ставить под угрозу парламент и его институты. Сейчас время не для выборов, а для утверждения бюджета", - сказал на пресс-конференции представитель Левых республиканцев Каталонии Сержи Сабра.

Руководство парламента Каталонии опасалось, что если не выполнит решение ЦИК, которое было признано законным Верховным судом, то возможны судебные иски в отношении него самого.

Сторонники независимости собираются провести митинг в Барселоне в понедельник – во время пленарного парламентского заседания.

24 января Верховный суд Испании отклонил апелляцию Торры на решение ЦИК о лишении его мандата. После этого избирательная комиссия провинции Барселона дала парламенту Каталонии два дня на осуществление всех процедур. ЦИК Испании опубликовал предписание, призывающее спикеру Роже Торрену немедленно лишить мандата Торру.

Согласно местному законодательству, глава исполнительной власти Каталонии должен избираться из членов регионального парламента. Однако в законе не уточняется, должен ли председатель быть депутатом в течение всего своего мандата или достаточно того, что он обладал депутатским портфелем во время инаугурации. Соответственно, решение о прекращении срока его полномочий остается за парламентом Каталонии, который ранее высказал поддержку в его адрес. Народная партия и "Граждане" считают, что лишение Торры депутатского мандата означает и лишение его должности главы правительства Каталонии.

Однако на прошлой неделе премьер Испании Педро Санчес заявил, что намерен встретится с Торрой в начале февраля, при этом подчеркнул, что считает его главой правительства автономного сообщества.

В декабре Высший суд Каталонии признал Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время весенней избирательной кампании. Согласно судебному решению, Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском в течение полутора лет. Торра обжаловал приговор в Верховном суде.

Однако до окончательного вердикта Народная партия, центристская "Граждане" и крайне правая VOX заявили, что для лишения Торры депутатского мандата, а значит, и поста главы женералитета, достаточно приговора Высшего суда Каталонии, и обратились в ЦИК. Центризбирком 3 января постановил, что Торра должен лишиться мандата в связи с вынесенным приговором.