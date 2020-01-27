Путин отметил вклад Рождественских чтений в работу РПЦ с государством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил в храме Христа Спасителя божественную литургию, которая открыла XXVIII международные образовательные Рождественские чтения. В этом году они приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

"За минувшее время Рождественские чтения внесли значимый вклад в укрепление плодотворного соработничества Русской православной церкви, других традиционных религий России с государством и институтами гражданского общества по ключевым, актуальным гуманитарным проблемам современности, стали большим событием в культурной, духовной жизни страны", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что особое внимание на форуме будет уделено вопросам сбережения исторической правды о самой жестокой войне XX столетия и её героях.

"Для нас это важный нравственный, человеческий долг перед ветеранами, перед теми, кто пал за свободу и независимость родины", - отметил Путин.

Также он подчеркнул, что историческая правда скрепляет общество, помогает представителям разных поколений ощущать себя единой, сплочённой нацией, служит патриотическому воспитанию молодёжи.