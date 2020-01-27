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Религия и мировоззрение
2020-01-27T17:01+0300
https://ria.ru/20200127/1563935071.html
Путин отметил вклад Рождественских чтений в работу РПЦ с государством
https://cdn25.img.ria.ru/images/156367/92/1563679221_0:34:3072:1762_1036x0_80_0_0_99a9269d1b7e7a01e141841c318ccc9b.jpg
РИА Новости

Путин отметил вклад Рождественских чтений в работу РПЦ с государством

17:01 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам и гостям XXVIII международных Рождественских образовательных чтений "Великая Победа: наследие и наследники", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил в храме Христа Спасителя божественную литургию, которая открыла XXVIII международные образовательные Рождественские чтения. В этом году они приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
23 января, 14:59Религия и мировоззрение
В РПЦ отметили религиозный смысл победы в Великой Отечественной войне
"За минувшее время Рождественские чтения внесли значимый вклад в укрепление плодотворного соработничества Русской православной церкви, других традиционных религий России с государством и институтами гражданского общества по ключевым, актуальным гуманитарным проблемам современности, стали большим событием в культурной, духовной жизни страны", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что особое внимание на форуме будет уделено вопросам сбережения исторической правды о самой жестокой войне XX столетия и её героях.
"Для нас это важный нравственный, человеческий долг перед ветеранами, перед теми, кто пал за свободу и независимость родины", - отметил Путин.
Также он подчеркнул, что историческая правда скрепляет общество, помогает представителям разных поколений ощущать себя единой, сплочённой нацией, служит патриотическому воспитанию молодёжи.
Глава государства пожелал участникам форума успехов и всего наилучшего.
Первые дни Великой Отечественной войны. Исторические кадры
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Фашистская Германия атаковала СССР без объявления войны.

Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год
1 из 15

Фашистская Германия атаковала СССР без объявления войны.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.

Одесситы читают свежие газеты.
2 из 15

Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости

Армия и население не были к этому готовы.

22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города
3 из 15

Армия и население не были к этому готовы.

© РИА Новости
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.

Пострадавшие в первые дни Великой Отечественной войны
4 из 15

В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Казимир Лишко / Перейти в фотобанк

На защиту страны поднялся весь народ.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 23 июня 1941 года в Киеве. Район Грушки
5 из 15

На защиту страны поднялся весь народ.

© РИА Новости / Казимир Лишко
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Немецкие войска встретили упорное сопротивление.

Выпускники Военной Академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года
6 из 15

Немецкие войска встретили упорное сопротивление.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.

Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 год
7 из 15

В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Страна выстояла.

Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год
8 из 15

Страна выстояла.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Сергей Коршунов

Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.

Сбитый советскими зенитчиками немецкий истребитель в подмосковном лесу. Оборона Москвы
9 из 15

Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.

© РИА Новости / Сергей Коршунов
© РИА Новости / В. Логинович / Перейти в фотобанк

Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.

Зенитчики обороняют небо столицы
10 из 15

Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.

© РИА Новости / В. Логинович
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© РИА Новости / Яков Халип / Перейти в фотобанк

В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.

Семья уходит из родного дома
11 из 15

В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.

© РИА Новости / Яков Халип
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.

Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года
12 из 15

Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Но основная тяжесть в войне выпала на долю советского народа.

Колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе
13 из 15

Но основная тяжесть в войне выпала на долю советского народа.

© РИА Новости
© РИА Новости / Яков Халип

За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.

Разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами. Район Красный Дальник
14 из 15

За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.

© РИА Новости / Яков Халип
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
15 из 15

Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
1 из 15

Фашистская Германия атаковала СССР без объявления войны.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
2 из 15

Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
3 из 15

Армия и население не были к этому готовы.

© РИА Новости
4 из 15

В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
5 из 15

На защиту страны поднялся весь народ.

© РИА Новости / Казимир Лишко
Перейти в фотобанк
6 из 15

Немецкие войска встретили упорное сопротивление.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
7 из 15

В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
8 из 15

Страна выстояла.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
9 из 15

Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.

© РИА Новости / Сергей Коршунов
10 из 15

Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.

© РИА Новости / В. Логинович
Перейти в фотобанк
11 из 15

В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.

© РИА Новости / Яков Халип
Перейти в фотобанк
12 из 15

Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
13 из 15

Но основная тяжесть в войне выпала на долю советского народа.

© РИА Новости
14 из 15

За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.

© РИА Новости / Яков Халип
15 из 15

Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
700008
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРождественские образовательные чтенияРусская православная церковьВладимир ПутинРоссиярелигияОбщество
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