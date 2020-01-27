Володин призвал развивать товарооборот с Ираном

ТЕГЕРАН, 27 янв - РИА Новости. Россия и Россия и Иран в условиях односторонних санкций США должны развивать товарооборот и защищать взаимные инвестиции, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин

"В условиях, когда США в нарушение международных норм и правил торговли вводят в отношении наших стран односторонние санкции, требуют от европейских союзников прекратить реализацию взаимных проектов с Ираном и Россией, необходимо создавать условия, в том числе законодательные, для обеспечения стабильного товарооборота, защиты инвестиций", - сказал Володин в понедельник в Тегеране на заседании межпарламентской комиссии РФ-Иран.

По его словам, в 2018 году объем взаимной торговли составил 1,741 миллиарда, а с января по сентябрь 2019 года достиг 1,589 миллиарда долларов. Основу товарооборота между странами составляет сельхозпродукция, отметил спикер Госдумы. В январе-сентябре прошлого года товарооборот в этой сфере составил 1,283 миллиарда долларов (на 41,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), сказал Володин. Увеличиваются расчеты между двумя странами в национальных валютах, отметил он.