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Володин призвал развивать товарооборот с Ираном
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РИА Новости

Володин призвал развивать товарооборот с Ираном

16:38 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 27 янв - РИА Новости. Россия и Иран в условиях односторонних санкций США должны развивать товарооборот и защищать взаимные инвестиции, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
"В условиях, когда США в нарушение международных норм и правил торговли вводят в отношении наших стран односторонние санкции, требуют от европейских союзников прекратить реализацию взаимных проектов с Ираном и Россией, необходимо создавать условия, в том числе законодательные, для обеспечения стабильного товарооборота, защиты инвестиций", - сказал Володин в понедельник в Тегеране на заседании межпарламентской комиссии РФ-Иран.
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По его словам, в 2018 году объем взаимной торговли составил 1,741 миллиарда, а с января по сентябрь 2019 года достиг 1,589 миллиарда долларов. Основу товарооборота между странами составляет сельхозпродукция, отметил спикер Госдумы. В январе-сентябре прошлого года товарооборот в этой сфере составил 1,283 миллиарда долларов (на 41,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), сказал Володин. Увеличиваются расчеты между двумя странами в национальных валютах, отметил он.
"Если в 2018 году более половины расчетов с Ираном осуществлялись в евро и только 33,5% в рублях, то в первом квартале прошлого года доля рубля в расчётах возросла до 59,2%", - сказал парламентарий.
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СанкцииВячеслав ВолодинРоссияИранСШАЭкономика
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