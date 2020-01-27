Прибывающие в Якутию пройдут усиленный контроль из-за коронавируса

ЯКУТСК, 27 янв – РИА Новости. В Якутии усилят санитарно-карантинный контроль прибывающих из некоторых регионов пассажиров из-за угрозы распространения коронавируса , сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В понедельник по итогам планёрного совещания с руководством регионального правительства глава Якутии Айсен Николаев "в целях недопущения распространения на территории республики коронавируса поручил обеспечить принятие мер по усилению проверок пассажиров, прибывающих в регион".

Как отметили в пресс-службе, санитарно-карантинный контроль на предмет выявления заболевших коронавирусной инфекцией будут проходить пассажиры международных и внутренних рейсов и поездов, прибывающих из Китая, стран Юго-Восточной Азии, из городов Дальнего Востока и Сибири.

"Также поручено установить двойную систему контроля непосредственно на борту самолетов и поездов и при прохождении через зону таможенного спецконтроля", - добавили в пресс-службе.