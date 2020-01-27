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Прибывающие в Якутию пройдут усиленный контроль из-за коронавируса
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РИА Новости

Прибывающие в Якутию пройдут усиленный контроль из-за коронавируса

16:33 27.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУсиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
ЯКУТСК, 27 янв – РИА Новости. В Якутии усилят санитарно-карантинный контроль прибывающих из некоторых регионов пассажиров из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В понедельник по итогам планёрного совещания с руководством регионального правительства глава Якутии Айсен Николаев "в целях недопущения распространения на территории республики коронавируса поручил обеспечить принятие мер по усилению проверок пассажиров, прибывающих в регион".
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Как отметили в пресс-службе, санитарно-карантинный контроль на предмет выявления заболевших коронавирусной инфекцией будут проходить пассажиры международных и внутренних рейсов и поездов, прибывающих из Китая, стран Юго-Восточной Азии, из городов Дальнего Востока и Сибири.
"Также поручено установить двойную систему контроля непосредственно на борту самолетов и поездов и при прохождении через зону таможенного спецконтроля", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что власти региона опровергли информацию об обнаружении в Якутии больных коронавирусной инфекцией.
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