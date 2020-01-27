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МСП Банк профинансировал строительство ледовой арены в Туле
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РИА Новости

МСП Банк профинансировал строительство ледовой арены в Туле

16:19 27.01.2020
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© Fotolia / liisetПанорама города Тулы
Панорама города Тулы
© Fotolia / liiset
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. МСП Банк при поддержке Корпорации МСП профинансировал строительство многофункциональной ледовой арены в Туле, сообщает пресс-служба МСП Банка.
МСП Банк открыл ООО "Айс-Строй Тула" кредитную линию на сумму 200 миллионов рублей. Средства предоставлены на 82 месяца по льготной ставке 8,5% годовых в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП, а также поручительством региональной гарантийной организации.
По данным пресс-службы, строительные и отделочные работы по проекту планируется завершить в 2020 году. Как ожидается, в новом спортивном центре ежедневно смогут заниматься спортом до 1300 человек, работу в нём получат порядка 50 сотрудников.
Помимо ледовых видов спорта, на территории спортивной арены в укомплектованных современным инвентарём залах будут проводиться занятия боксом, гимнастикой, фитнесом, единоборствами. В спортивном центре будут открыты детские игровые комнаты, кафе.
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В пресс-службе напомнили, что МСП Банк, который на 100% принадлежит Корпорации МСП, совместно с ВЭБ.РФ осуществляет финансирование проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере развития городской экономики и комфортной городской среды. Средства предоставляются на срок до 10 лет по ставкам, не превышающим 9,6% годовых.
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