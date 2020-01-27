МСП Банк профинансировал строительство ледовой арены в Туле

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. МСП Банк при поддержке Корпорации МСП профинансировал строительство многофункциональной ледовой арены в Туле, сообщает пресс-служба МСП Банка.

МСП Банк открыл ООО "Айс-Строй Тула" кредитную линию на сумму 200 миллионов рублей. Средства предоставлены на 82 месяца по льготной ставке 8,5% годовых в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП, а также поручительством региональной гарантийной организации.

По данным пресс-службы, строительные и отделочные работы по проекту планируется завершить в 2020 году. Как ожидается, в новом спортивном центре ежедневно смогут заниматься спортом до 1300 человек, работу в нём получат порядка 50 сотрудников.

Помимо ледовых видов спорта, на территории спортивной арены в укомплектованных современным инвентарём залах будут проводиться занятия боксом, гимнастикой, фитнесом, единоборствами. В спортивном центре будут открыты детские игровые комнаты, кафе.