Мосгорсуд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мосгорсуд продлил еще на три месяца срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, и его отцу Раулю, которому вменяются миллиардные хищения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, продлить срок содержания под стражей до 24 апреля", - огласил решение судья.
Срок предварительного следствия также продлен до 24 апреля. "Завершено производство судебных, финансово-экономических, оценочных судебных экспертиз. По делу необходимо завершить производство молекулярно-генетических экспертиз, почерковедческих, компьютерно-технических экспертиз", - заявил следователь.
В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Как выяснилось в понедельник, речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также хищениях почти 16 миллионов при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его супруги Нелли и дочери Камиллы Агоевой. Обе находятся в розыске.
26 декабря 2019, 17:32Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Рауф Арашуков напомнил, что уже год сидит в СИЗО. "За все это время у меня не было ни одного звонка, адвокаты приходят раз в месяц, родственников моих хватают на улице, как в 90-х... Круглосуточно моим родственникам угрожают, пугают их, передачу запрещают передавать, каждые три месяца обыски",- заявил экс-сенатор. Арашуков сообщил, что написал заявление начальнику ФСБ Александру Бортникову, где рассказал, кто стоит за его преследованием.
Также в СИЗО остался бывший замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов.
18 декабря 2019, 12:11СК задержал еще четырех фигурантов по делу Арашуковых
Год назад 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Следствие называет его причастным к убийству общественника Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участию в преступном сообществе. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.