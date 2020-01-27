Количество погибших на дорогах в МО уменьшилось на 20% за два года

"Важная тема – смертность на дорогах, причем и на железных дорогах тоже. У нас в первых двух декадах января ситуация не очень хорошая. Обращаю внимание ГИБДД на федеральные дороги. Там наибольшая скорость, там больше всего погибших у нас, к сожалению, за январь. Прошу провести все необходимые работы по обеспечению безопасности и на железных, и на автодорогах", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.