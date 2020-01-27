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Новости Подмосковья
2020-01-27T16:23+0300
https://ria.ru/20200127/1563932218.html
Количество погибших на дорогах в МО уменьшилось на 20% за два года
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РИА Новости

Количество погибших на дорогах в МО уменьшилось на 20% за два года

16:22 27.01.2020 (обновлено: 16:23 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоАвтомобиль на трассе
Автомобиль на трассе
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Работы по обеспечению безопасности на дорогах продолжаются в Подмосковье. В регионе устанавливают новые светофоры, фонари, "лежачие полицейские". Как сообщил телеканал "360", этот вопрос обсудили на совещании губернатора Московской области с зампредами областного правительства.
"Важная тема – смертность на дорогах, причем и на железных дорогах тоже. У нас в первых двух декадах января ситуация не очень хорошая. Обращаю внимание ГИБДД на федеральные дороги. Там наибольшая скорость, там больше всего погибших у нас, к сожалению, за январь. Прошу провести все необходимые работы по обеспечению безопасности и на железных, и на автодорогах", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
С 2017 года число погибших на дорогах в Подмосковье сократилось на 20%. Этого удалось добиться благодаря проведенной работе по обеспечению безопасности – установке новых светофоров и фонарей, строительству тротуаров и переходов.
Как отметили на совещании, в 2020 году особое внимание уделят таким проблемам, как встречные столкновения, наезды на пешеходов и неправильное поведение на дорогах.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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