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Жителя Кирова осудили на 21 год строгого режима за убийство родителей
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РИА Новости

Жителя Кирова осудили на 21 год строгого режима за убийство родителей

16:08 27.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Житель Кирова, зарезавший своих пожилых родителей, проведет 21 год в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Днем 23 марта 2019 года в квартире дома на улице Кутшо в Кирове были обнаружены тела семейной пары с ножевыми ранениями. В ходе следствия и на суде установлено, что к смерти 69-летних мужчины и женщины причастен их сын. В ночь с 21 на 22 марта мужчина пришел в квартиру к своим родителям, где между ним и пенсионерами произошла ссора. В результате конфликта он нанес родителям не менее 25 ножевых ранений. Затем мужчина похитил из квартиры документы, принадлежащие погибшим, более 300 тысяч рублей и телевизор.
"Вскоре мужчина был задержан и заключен под стражу. Он полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следственный комитет РФКировская областьРоссияПроисшествия
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