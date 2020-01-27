Жителя Кирова осудили на 21 год строгого режима за убийство родителей

Днем 23 марта 2019 года в квартире дома на улице Кутшо в Кирове были обнаружены тела семейной пары с ножевыми ранениями. В ходе следствия и на суде установлено, что к смерти 69-летних мужчины и женщины причастен их сын. В ночь с 21 на 22 марта мужчина пришел в квартиру к своим родителям, где между ним и пенсионерами произошла ссора. В результате конфликта он нанес родителям не менее 25 ножевых ранений. Затем мужчина похитил из квартиры документы, принадлежащие погибшим, более 300 тысяч рублей и телевизор.