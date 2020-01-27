В Госдуме оценили необходимость проверки японских журналистов

"Засланниками они (японские журналисты) точно не являются. Может быть, кто-то выполняет определенные функции под прикрытием журналистской деятельности. Послушайте, в каждой стране работает разведка, и я не считаю, что это что-то странное. Они выполняют задачи безопасности своей страны, и им необходимо иметь информацию, которую страна получает от своих собственных источников... На этих работников возложены специфические задачи того или иного характера, и в принципе спецслужбы взаимодействуют между собой, ни для кого это не является большим секретом", - сказал Чепа РИА Новости.