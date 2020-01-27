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В Госдуме оценили необходимость проверки японских журналистов
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РИА Новости

В Госдуме оценили необходимость проверки японских журналистов

16:07 27.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы
Пленарное заседание Государственной Думы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не видит необходимости в проверке японских журналистов в РФ после инцидента с подданным Японии, работавшим по журналистской визе.
Ранее в МИД России сообщили РИА Новости, что японским дипломатам, аккредитованным в России, заявлен протест и вручена нота в связи с задержанием японского поданного за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале. В министерстве рассказали, что "25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии".
В министерстве добавили, что подданный Японии находился в России по журналисткой визе, он уже выехал на родину.
"Засланниками они (японские журналисты) точно не являются. Может быть, кто-то выполняет определенные функции под прикрытием журналистской деятельности. Послушайте, в каждой стране работает разведка, и я не считаю, что это что-то странное. Они выполняют задачи безопасности своей страны, и им необходимо иметь информацию, которую страна получает от своих собственных источников... На этих работников возложены специфические задачи того или иного характера, и в принципе спецслужбы взаимодействуют между собой, ни для кого это не является большим секретом", - сказал Чепа РИА Новости.
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа
Вчера, 15:53
В Госдуме прокомментировали задержание в России японского журналиста
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Алексей ЧепаГосдума РФЯпонияРоссияВ мире
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