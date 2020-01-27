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Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда
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РИА Новости

Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда

15:41 27.01.2020 (обновлено: 18:04 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОлег Тягнибок
Олег Тягнибок
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Олег Тягнибок. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украина должна последовать примеру Польши и потребовать от России компенсацию, заявил лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. Об этом он написал в телеграм-канале.
Политик напомнил о недавнем заявлении лидера правящей партии Польши Ярослава Качиньского, в котором он потребовал от России возместить ущерб за годы Второй мировой войны. Тягнибок возмутился, что украинская власть не сделала аналогичного заявления.
"Московия должна нам как никому", — убежден Тягнибок.
Он решил потребовать от России денег за "оккупацию в прошлом веке" (вероятно, так он назвал советский период. — Прим. ред.), раскулачивание и коллективизацию. Кроме того, националист насчитал целых три "голодомора", но не уточнил, когда они произошли. Он считает, что у украинцев "украли сохранения" в Сбербанке. Наконец, Тягнибок заявил, что Украине принадлежит часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. Он не упомянул, что Россия после распада Советского Союза взяла на себя долговые обязательства всех входящих в него республик, включая Украину.
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Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей" и обвинял Россию в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну. А первый президент Леонид Кравчук рассказывал об "украинском княжестве", возникшем на триста лет раньше, чем Россия. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с четвертого-пятого века до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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llevone2017
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