Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда

Он решил потребовать от России денег за "оккупацию в прошлом веке" (вероятно, так он назвал советский период. — Прим. ред.), раскулачивание и коллективизацию. Кроме того, националист насчитал целых три "голодомора", но не уточнил, когда они произошли. Он считает, что у украинцев "украли сохранения" в Сбербанке. Наконец, Тягнибок заявил, что Украине принадлежит часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. Он не упомянул, что Россия после распада Советского Союза взяла на себя долговые обязательства всех входящих в него республик, включая Украину.