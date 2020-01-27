Во Владимире перепутанные в роддоме женщины потребовали компенсации

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Две жительницы Две жительницы Владимирской области обратились в суд с требованием выплатить компенсацию по 15 миллионов рублей каждой за то, что в 1962 году их перепутали в роддоме, из-за чего они воспитывались в неродных семьях, сообщается на сайте суда

"Ленинский районный суд (Владимира – ред.) рассмотрит гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда, причиненного произошедшей в 1962 году подменой новорожденных детей сотрудниками ФАП поселка Южный Меленковского района Владимирской области", - говорится в сообщении.

Как заявили истцы, они родились в августе 1962 года в поселке Южный, анализ ДНК в июне 2019 года выявил подмену младенцев в фельдшерско-акушерском пункте, информирует суд.

"Воспитание в чужой семье, отсутствие возможности общения с биологическими родителями, неприязнь со стороны окружающих негативно отразились на всей последующей жизни истцов, причинили моральный вред, компенсацию которого каждая из них оценила в 15 миллионов рублей", - указывается в сообщении.

Судебное заседание назначено на 19 февраля.