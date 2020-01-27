Корабли Балтфлота помогли экипажу иностранной яхты в Аденском заливе

КАЛИНИНГРАД, 27 янв - РИА Новости. Экипаж морского буксира Балтийского флота "Виктор Конецкий" Экипаж морского буксира Балтийского флота "Виктор Конецкий" в Аденском заливе помог устранить неисправность на иностранной яхте с четырьмя гражданами Новой Зеландии на борту, сообщила пресс-служба Балтфлота.

Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" Балтийского флота 21 января во время отработки программы международного российско-японского учения в Аденском заливе получил сигнал от экипажа иностранной яхты. Яхтсмены запросили о помощи из-за возникшей технической неисправности.

"Экипаж морского буксира "Виктор Конецкий" в Аденском заливе оказал техническую помощь, устранив неисправность в системе электропитания на иностранной яхте-катамаране (порт приписки – Аватиу (острова Кука) с четырьмя гражданами Новой Зеландии на борту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения сигнала о помощи командир отряда кораблей Балтийского флота капитан первого ранга Александр Машинецкий принял решение оправить на подмогу яхте морской буксир "Виктор Конецкий". Тот, подойдя на безопасное расстояние, направил к терпящему бедствие судну группу на быстроходной лодке, которая определила неисправность в электросистеме яхты.

Затем специалисты на морском буксире изготовили специальный предохранитель, установили его, тем самым вернув ход паруснику. Кроме того, по просьбе капитана яхты моряки-балтийцы поделились с новозеландцами пресной водой. Вся операция по оказанию помощи заняла два часа.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" покинул военную гавань Балтийска 1 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан, в декабре отряд принял участие в морской фазе российско-индийского учения "Индра-2019" и в трехсторонних российско-китайско-иранских маневрах "Пояс морской безопасности-2019".