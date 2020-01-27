Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T15:28+0300
https://ria.ru/20200127/1563927664.html
Корабли Балтфлота помогли экипажу иностранной яхты в Аденском заливе
https://cdn23.img.ria.ru/images/149449/24/1494492466_0:292:3072:2020_1036x0_80_0_0_3b347270316731e91303f55f1df7fd1e.jpg
РИА Новости

Корабли Балтфлота помогли экипажу иностранной яхты в Аденском заливе

15:28 27.01.2020
337
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСКР "Ярослав Мудрый"
СКР Ярослав Мудрый
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
СКР "Ярослав Мудрый" . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 янв - РИА Новости. Экипаж морского буксира Балтийского флота "Виктор Конецкий" в Аденском заливе помог устранить неисправность на иностранной яхте с четырьмя гражданами Новой Зеландии на борту, сообщила пресс-служба Балтфлота.
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" Балтийского флота 21 января во время отработки программы международного российско-японского учения в Аденском заливе получил сигнал от экипажа иностранной яхты. Яхтсмены запросили о помощи из-за возникшей технической неисправности.
"Экипаж морского буксира "Виктор Конецкий" в Аденском заливе оказал техническую помощь, устранив неисправность в системе электропитания на иностранной яхте-катамаране (порт приписки – Аватиу (острова Кука) с четырьмя гражданами Новой Зеландии на борту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после получения сигнала о помощи командир отряда кораблей Балтийского флота капитан первого ранга Александр Машинецкий принял решение оправить на подмогу яхте морской буксир "Виктор Конецкий". Тот, подойдя на безопасное расстояние, направил к терпящему бедствие судну группу на быстроходной лодке, которая определила неисправность в электросистеме яхты.
Затем специалисты на морском буксире изготовили специальный предохранитель, установили его, тем самым вернув ход паруснику. Кроме того, по просьбе капитана яхты моряки-балтийцы поделились с новозеландцами пресной водой. Вся операция по оказанию помощи заняла два часа.
Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" покинул военную гавань Балтийска 1 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан, в декабре отряд принял участие в морской фазе российско-индийского учения "Индра-2019" и в трехсторонних российско-китайско-иранских маневрах "Пояс морской безопасности-2019".
Корабли Балтфлота впервые приняли участие в российско-японских антипиратских учениях, которые состоялись в Аденском заливе в 20-х числах января. По информации Балтфлота, в настоящее время по плану дальнего похода отряд кораблей продолжает деятельность по противодействию пиратам в Индийском океане.
Тактические учения сторожевого корабля Балтийского флота Ярослав Мудрый
Вчера, 09:58
Более 60 семей военнослужащих Балтфлота получили служебное жилье
3710000
Обсудить 0
Ярослав Мудрый (корабль)Балтийский флот ВМФ РоссииНовая ЗеландияБалтийскОстрова КукаВ мире
Рекомендуем
Здание МИД России
В МИД оценили решение Германии выделить 12 миллионов евро блокадникам
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Здание Совета Европы в Страсбурге
Депутат Рады Украины от "Слуги народа" избран вице-президентом ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Толстой рассказал, при каких условиях Россия вновь покинет ПАСЕ
Президент Польши Анджей Дуда
Дуда заявил, что лично объяснил Ривлину отказ приехать в Иерусалим
Столица Италии – Рим. Фонтан Треви.
Власти Рима установят защитные барьеры вокруг фонтана Треви
Ветролет Kiowa Warrior
В Хорватии упал военный вертолет
Митинг оппозиции в Минске
Часть белорусской оппозиции выдвинет единого кандидата в президенты
Олег Тягнибок
Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украинский депутат устроил перепалку с журналистами в ПАСЕ
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прокомментировала возможное вступление в ЕС Тираны и Скопье
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа
В Госдуме прокомментировали задержание в России японского журналиста
Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Ирака региональную повестку дня
Посол океанов при ООН Льюис Пью
Эко-активист рассказал о треснувшей над ним льдине в Антарктиде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
Лента новостейМолния