Путин поручил предусмотреть выбор направления для третьекурсников

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ предусмотреть для студентов вузов возможность выбора направления подготовки начиная с третьего года обучения.
"Предусмотреть для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, возможность выбора направления подготовки начиная с третьего года обучения", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 года.
Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Доклад необходимо представить до 1 июня 2020 года.