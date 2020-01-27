Украинский депутат устроил перепалку с журналистами в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко перед началом сессии ПАСЕ отказался разговаривать с украинской журналисткой из-за того, что она стояла рядом с представителями российских СМИ, а после вступил в короткую перебранку с российскими журналистами.

По прибытии в здание Совета Европы в Страсбурге Гончаренко окружили журналисты, в том числе из России и Украины, однако он отказался отвечать на их вопросы по существу, назвав "пропагандистами".

На вопрос украинской журналистки, почему он не отвечает на ее вопросы, хотя она представляет украинское издание, Гончаренко сказал, что она стоит рядом с представителями российской прессы.