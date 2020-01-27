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Украинский депутат устроил перепалку с журналистами в ПАСЕ
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РИА Новости

Украинский депутат устроил перепалку с журналистами в ПАСЕ

15:02 27.01.2020 (обновлено: 17:36 27.01.2020)
47000
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко перед началом сессии ПАСЕ отказался разговаривать с украинской журналисткой из-за того, что она стояла рядом с представителями российских СМИ, а после вступил в короткую перебранку с российскими журналистами.
По прибытии в здание Совета Европы в Страсбурге Гончаренко окружили журналисты, в том числе из России и Украины, однако он отказался отвечать на их вопросы по существу, назвав "пропагандистами".
На вопрос украинской журналистки, почему он не отвечает на ее вопросы, хотя она представляет украинское издание, Гончаренко сказал, что она стоит рядом с представителями российской прессы.
В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 14:37
Слуцкий ответил на попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ
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Ситуация на УкраинеЕвропарламентАлексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьМоскваЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Что, опять? Тогда нам там со своими взносами делать нечего.
27 января, 15:26
ВНВ. Нордман
37182002
Не уходить надо, а надо перестать платить и выставлять неустойки за отнятое право голоса! Хотя наша власть может наказывать только свой народ.
27 января, 16:06
ЯЯЯн Янин
2801208
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