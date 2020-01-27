Украинский депутат устроил перепалку с журналистами в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко перед началом сессии ПАСЕ отказался разговаривать с украинской журналисткой из-за того, что она стояла рядом с представителями российских СМИ, а после вступил в короткую перебранку с российскими журналистами.
По прибытии в здание Совета Европы в Страсбурге Гончаренко окружили журналисты, в том числе из России и Украины, однако он отказался отвечать на их вопросы по существу, назвав "пропагандистами".
На вопрос украинской журналистки, почему он не отвечает на ее вопросы, хотя она представляет украинское издание, Гончаренко сказал, что она стоит рядом с представителями российской прессы.
В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.