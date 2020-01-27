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Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах
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РИА Новости

Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах

14:55 27.01.2020 (обновлено: 14:59 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить количество бюджетных мест в вузах, преимущественно в региональных, начиная с 1 сентября 2021 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить начиная с 1 сентября 2021 года увеличение общего объема контрольных цифр приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета преимущественно в образовательных организациях высшего образования, расположенных в тех субъектах Российской Федерации, которые испытывают потребность в специалистах, имеющих высшее образование, предусмотрев развитие инфраструктуры таких организаций", - говорится в поручении.
Доклад должен быть предоставлен до 15 июня 2020 года.
Кроме того, президентом поручено предусмотреть для студентов вузов возможность выбора направления подготовки начиная с третьего года обучения. Доклад по этому поручению должен быть предоставлен до 1 июня.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов
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