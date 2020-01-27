Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах

"Обеспечить начиная с 1 сентября 2021 года увеличение общего объема контрольных цифр приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета преимущественно в образовательных организациях высшего образования, расположенных в тех субъектах Российской Федерации, которые испытывают потребность в специалистах, имеющих высшее образование, предусмотрев развитие инфраструктуры таких организаций", - говорится в поручении.

Доклад должен быть предоставлен до 15 июня 2020 года.